مسئولان استانی در رادیو البرز عملکرد خود را بازگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت رادیو البرز به تهیه و پخش برنامه های زنده و تولیدی در جهت آشنایی مخاطبین با عملکرد دولت در کشور و استان البرز ،اقدامات اقتصادی دولت در سطح استان و خدمات در بخش های مختلف و ... پرداخت.

این برنامه ها در روزها و ساعات مختلف با حضور مسئولین ادارات و سازمان های استان روی آنتن رفت.

"شهر من سلام "نام برنامه زنده رادیویی است که توسط برنامه سازان گروه صبحگاهی هر روز غیر از جمعه ها بین ساعت هشت و نیم و تا 9 و نیم تهیه و پخش می شود.

"شهر من سلام" در این هفته با حضور عزیز اکبریان نماینده مردم کرج اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی تقدیم شنوندگان شد.

این برنامه به موضوعاتی همچون اطلاع رسانی درباره فعالیت های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم ، روند پی گیری مشکلات از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالیت ها و برنامه های نمایندگان شهرستلان های کرج اشتهارد و آسارا پرداخت.

برنامه "شهر من سلام" همچنین طی ارتباط تلفنی با مسئولان شهری و استانی در ادارات و سازمان های مختلف به عملکرد دولتمردان در کاهش مشکلات مردمی پرداخت.

"شهر من سلام " با دعوت از حدادی فرماندار ساوجبلاغ با موضوع پروژه های قابل افتتاح (در مرحله کلنگ زنی یا بهره برداری)روی آنتن رفت.

در این برنامه حدادی از 143 پروژه قابل افتتاح و بهره برداری با اعتباری بالغ بر 183 میلیارد تومان نام برد و از 7 پروژه جهاد کشاورزی ،26 پروژه بنیاد مسکن ،پروژه های شهرداری و دهیاری های این منطقه و مسکن مهر شهر جدید هشتگرد و... به عنوان چکیده ای از برنامه های هفته دولت یاد کرد.

حامد صادقیان معاون عمرانی فرمانداری شهرستان طالقان با حضور در برنامه زنده "شهر من سلام" شهریور ماه به موضوعاتی همچون چگونگی شکل گیری شهرستان طالقان ،تشکیل فرمانداری و سیستم اداری آن ، پتانسیل های این شهرستان پس از استان شدن، افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های شهرستان طالقان،مجتمع ورزشی و زورخانه ای این شهرستان،پروژه های مهم گاز رسانی و راه طالقان به هشتگرد و... اشاره کرد.

همچنین در این برنامه دلاویز فرماندار طالقان طی مصاحبه تلفنی ، پروژه گاز رسانی این منطقه را یکی از مهم ترین پروژه های در حال اجرا نام برد.

دلاویز در ادامه سخنان خود از پروژه 3 فازی هشتگرد به طالقان، احداث و بهره برداری بیمارستان های این شهرستان و بهتر شدن خدمات بهداشتی ، درمانی با حضور متخصصین در بیمارستان های این منطقه به عنوان موارد مهم و ضروری و در دست اجرای دولت در شهرستان طالقان ذکر کرد.

در آخرین روز از هفته دولت ابوالفضل اینانلو فرماندار شهرستان اشتهارد میهمان برنامه "شهر من سلام" در روز پنج شنبه 9 شهریور ماه بود.

این برنامه با موضوع خدمات دولت در جهت رشد سریع شهرستان تازه تاسیس اشتهارد، بررسی امکانات و زیر ساخت ها و وضعیت شهرک صنعتی اشتهارد روی انتن رفت.

فرماندار اشتهارد نیز طی سخنان خود به پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت، افتتاح فعالیت 5 کارخانه شهرک صنعتی در یک روز، پروژه آبرسانی به روستاها، ایجاد روشنایی بلوار شهرک، فعالیت مطلوب پرورش طیور این ناحیه و طرح هادی روستایی اشاره کرد.

اینانلو ضمن اینکه نوید خدمات ویژه در این شهرستان را به مردم اشتهارد داد در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص اعتبار 7 میلیاردی به اشتهارد اظهار رضایت کرد و درباره ایجاد امکانات ورزشی، تفریحی و اداری و... ، عملکرد شورا و شهرداری اشتهارد، پی گیری حل مشکل آب در این منطقه سخن گفت و به پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری و تفریحی ،ورزشی اشتهارد اشاره کرد.

"در جستجوی فردا "نام برنامه زنده 60 دقیقه ای ست که هر روز از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت11 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه تقدیم مخاطبان می شود.

"در جستجوی فردا" با دعوت از مسئولین شهری و استانی به بررسی موضوعات مهم مطرح در استان و کشور می پردازد.

در همین هفته برنامه میزگرد "در جستجوی فردا" با حضور حدادپور مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان و رمضانی مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری البرز روی آنتن رفت.

از آنجا که یکی از مطالبات مهم مردم از دولت اشتغال به کار جوانان است برنامه سازان "در جستجوی فردا" موضوع این برنامه را در این روز به اقدامات دولت در استان برای ایجاد شغل جوانان البرزی اختصاص دادند.

این برنامه به اقدامات صورت گرفته و روند انجام کار برای اشتغال جوانان، بررسی آمار و اطلاعات مربوط به افراد شاغل استان، بررسی زیر ساخت ها برای رشد اقتصادی مطلوب ،بررسی وضعیت صنعت ،کشاورزی ،سطح سواد جوانان و ... پرداخت.

در بخش دیگری از این برنامه ارتباط مستقیم گزارشی از فرهادی استاندار البرز از رادیو البرز پخش شد.

استاندار البرز درباره وضعیت اشتغال به کار و پروژه های هفته دولت به ارائه سخنانی پرداخت.

فرهادی از 345 پروژه قابل افتتاح استان با اعتباری بالغ بر 254 میلیارد تومان سخن گفت.

در ادامه این گزارش مسائلی همچون به کارگیری افراد در بخش های مختلف درجهت راه اندازی و اتمام پروژه ها ،به کار گیری تعداد 4 هزار نفر از افراد در بخش ساخت و ساز و اشتغال دائم در پروژه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن ،افزایش 40 درصدی پروژه ها و اعتبارات ریالی امسال در هفته دولت نسبت به سال های گذشته و بهره برداری بخشی از پروژه ها در ایام مبارک دهه فجر مطرح شد.

خدمات دولت در بخش آموزش موضوع برنامه "در جستجوی فردا" در روز دیگری بررسی شد.

در این برنامه دکتر ملکی رئیس دانشگاه پیام نور کرج میهمان حضوری و حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان میهمان تلفنی این برنامه بود.

ملکی در این برنامه بر موضوعاتی همچون وضعیت آموزش در رشته های مختلف در دانشگاه پیام نور،توسعه رشته های مورد نیاز جامعه در تمام دانشگاه های کشور و استان ،پرورش روحیه پژوهشگری از دوران دانش آموزی ، توجه به مهارت ورزی از مقطع پیش دبستانی، افزایش رشته های کاربردی در استان همچون رشته های مدیریت پروژه، تربیت بدنی و ...، پروژه های ورزشی قابل بهره برداری، بحث عمرانی و ساخت و ساز دانشگاه پیام نور و مسیرهای منتهی به ان و...تاکید و توضیحاتی ارائه کرد.

حلیمی نیز در گفتگوی تلفنی خود درباره عملکرد دولت در سیستم آموزش استان بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی مدارس،تخریب و بازسازی مدارس فرسوده، مدارس مجهز به سامانه های آموزشی نوین و امکانات پیشرفته،کسب رتبه برتر استان البرز در ارزیابی مجموعه هوشمند مدارس،بحث بودجه فصل آموزش و پرورش برای هوشمند سازی مدارس و ارتقاء کیفیت اموزشی،ساخت و ساز مدارس استان و وضعیت تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی مدارس و ... سخن گفت.

"خط تولید" نام برنامه ای است که توسط برنامه سازان گروه عصرگاهی رادیو البرز با محوریت آشنایی مخاطبین با صنعت، تهیه و پخش می شود.

در این برنامه ارائه اطلاعات جامعی از بخش صنعت در ابعاد گوناگون ،افزایش مهارت های لازم کارگران و کارفرمایان در استفاده از حقوق قانونی و مسائلی از این قبیل مطرح می شود.

این برنامه روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته به مدت 30 دقیقه، ساعت 16از این شبکه روی آنتن می رود.



در هفته دولت دو برنامه خط تولید در روزهای 5 و 7 شهریور ماه با حضور مدیر صنایع و معادن استان و معاونین آن تهیه و تقدیم مخاطبان شد.

این برنامه ها به موضوعاتی همچون اقدامات دولت در بخش صنایع و معادن ،پیشرفت های بروز صنعت کشور،پروژه هایی که از این سازمان در هفته دولت افتتاح شد و... پرداخت.

"صنعت سبز" نیز کاری ست از برنامه سازان گروه عصرگاهی رادیو البرز که در روز های شنبه،دوشنبه و چهارشنبه ساعت16 به مدت 30 دقیقه از این شبکه پخش می شود.

این برنامه دانش تولید شده در بخش های مختلف کشاورزی را به نیروی انسانی فعال منتقل می کند.

"صنعت سبز "در هفته دولت با حضور مدیر کل جهاد کشاورزی استان البرز و معاونین ،سه برنامه 30 دقیقه ای در روزهای 1،4 و 6 شهریور ماه تهیه و پخش شد که طی آن به بررسی اقدامات دولت در بخش کشاورزی و سازمان های وابسته به آن پرداخت.

"خط فاصله "نیز نام برنامه زنده ای ست که هر روز از شنبه تا پنج شنبه از ساعت یک ونیم تا دو از رادیو البرز پخش می شود.

این برنامه با هدف تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و لزوم مهارت آموزی در دانشگاه ها تهیه و تولید می شود.

در هفته دولت از روز پنج شنبه 2 تا 8 شهریور ماه دقایقی از این برنامه به بیان موفقیت های علمی دولت پرداخت.

پیشرفت های آموزش کشور، رتبه بندی دانشگاه ها، رشد چشمگیر تعداد مقالات علمی، تعداد اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، پیشرفت های فناوری در کشور مانند نانو و فناوری هسته ای، افزایش کمی و کیفی پژوهشگاه ها، سازمان های پژوهشی و دانش محور و ... به عنوان برخی موضوعات مهم در این برنامه مطرح و به آن پرداخت شد.