پروژه استادیوم 15 هزار نفری زنجان 13 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزار ش خبرگزاری مهر، ایرج رحمانی در ستاد بررسی پروژه های مهر ماندگار اظهار داشت: پروژه استادیوم 15 هزار نفری زنجان به خاطر دارا بودن برخی مشکلات جزو پروزه های مهر ماندگار مطرح شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه 13 ماه با پیمان کار قرارداد بسته شده است افزود: این پروژه طبق برنامه ریزیها تا پایان خرداد 92 به پایان می رسد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به انجام 85 درصد از کارهای اصلی این پروژه ادامه داد: در حال حاضر باید یک سری اصلاحات در کارهای انجام شده صورت گیرید.

وی با یادآوری اینکه در حدود 65 درصد کل کار به پایان رسیده است خاطر نشان کرد: تاکنون حدود 10 میلیارد تومان برای آن هزینه شده و به 13 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است.

رحمانی گفت: این پروژه در سال 85 شروع شده است.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با اشاره به اینکه سه پروژه مهر ماندگار در این حوزه لحاظ شده است گفت: دانشکده دندانپزشکی با 92 درصد پیشرفت فیزیکی آبان ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

رحیم سروری افزود: مرکز تحقیقات متابولیک دانشگاه علوم پزشکی نیز با مساعد خیرین احداث شده که برای اتمام و بهره برداری آن 10 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی نیز از دیگر پروژه های مهم مهر ماندگار استان است ادامه داد: در زمان حاضر این پروژه 36 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تخصیص اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال در مرداد ماه سال 92 به بهره برداری می شود.

