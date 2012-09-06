جشنواره روز قزوین با شکوه خاصی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره روز قزوین با همایش تجلیل از نخبگان و چهره های ماندگار استان ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

در این مراسم باشکوه که علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان، سردار عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رجب رحمانی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و منابع انسانی استانداری، مسعود نصرتی شهردار قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداران شهرهای استان و جمعی از استادان، فرهیختگان و مدیران شهری و استان حضور داشتند از 26 چهره ماندگار، نخبه و فرهیخته شهر قزوین در عرصه های مختلف شامل پزشک، جانباز، خانواده شهید، نقد نویس، پژوهشگر قرآنی، خلبان، فیلسوف، اندیشمند، ورزشکار، خوشنویس، هنرمند، عالم روحانی، نویسنده، مورخ، قاری و استاد قرآنی با اهداء لوح تقدیر، تندیس و پنج سکه بهار آزادی تجلیل شد.

در این مراسم محسن جهانگیری، سید محمد حکاک، حجج اسلام مرحوم سید علی اکبر ابوترابی، سید محمد حسن ابوترابی، آیت الله باریک بین، آیت الله سید محمد ضیاءآبادی و سید موسی ابراهیمی، همچنین منصور نیکخواه بهرامی، فریدون عزیزی، مرحوم ابوالحسن محصص مستشاری، جواد صالحی، علی اکبر صالحی، احسان اشراقی، محمد کاظم نداف، محمد مهدی نائبی، رضا شعبانی، بهاء الدین خرمشاهی، شهدا عباس بابایی و خلبان حسین لشگری، سید محمد دبیرسیاقی، رضا لشگری قهرمان المپیک، عباس دهقان، شهید محمدعلی رجایی، فرج الله سلحشور، مرتضی نبوی، سردار عبدالله عراقی به عنوان چهره های ماندگار استان مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این مراسم از تمبر روز قزوین و دو کتاب با عنوان اوصاف قزوین و مقالات قزوین توسط علی اکبر صالحی وزیر امور

خارجه و سید محمد حسن ابوترابی فرد، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسعود نصرتی شهردار قزوین

رونمایی شد.

