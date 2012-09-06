تکذیب ادعای آمریکا درباره استفاده ایران از حریم هوایی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ABCNews، ادعای مقامات آمریکایی درباره حمایت از سوریه از طریق حریم هوایی عراق از سوی دولت این کشور تکذیب شد.

"علی الموسوی" سخنگوی نخست وزیر عراق با رد این ادعا گفت چنین مطلبی صحت نداشته و هیچ مدرکی مبنی بر ارسال سلاح به سوریه از طریق آسمان عراق وجود ندارد.

به گفته موسوی، پروازهای انجام شده به سوریه با هدف تامین نیازهای غذایی و کمکهای انسانی است و این مسئله در دیدار "نوری المالکی" با مقامات ایران مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی دولت عراق یادآور شد عراق به قوانین بین المللی احترام می گذارد و اگر کسی مدرکی برای ادعاهای خود دارد می تواند به آن استناد کرده و خواهان اقدامات لازم در خصوص آن باشد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که آمریکا و همپیمانان غربی اش با حمایت همه جانبه از شورشیان مخالف نظام سوریه از جمله القاعده و گروههای سلفی تکفیری درصدد تضعیف این کشور بوده و می کوشند با اعمال نفوذ در شورای امنیت این اقدامات خود را قانونی جلوه دهند.

روز گذشته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با طرح ادعایی علیه ایران گفت مقامات واشنگتن در حال گفتگو با همتایان عراقی خود برای روشن شدن مسئله هستند.