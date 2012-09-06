مانور بازگشایی مدارس در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدزاده بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مانور بازگشایی مدارس گفت: این مانور که از ابتکارات آموزش و پرورش اردبیل است روز بیستم شهریور ماه به منظور رفع کاستیهای احتمالی در مدارس سطح استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف مانور بازگشایی مدارس برای شناسایی و انسداد بیسوادی در سطح استان تصریح کرد: برای شناسایی اسمی بیسوادان و پوشش 100 درصدی نوآموزان در اول ابتدایی و انسداد بیسوادی در سنین زیر 10 سال اقدامات لازم انجام می شود.

محمودزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش استان آمادگی لازم برای بازگشایی مدارس را دارد، افزود: با همکاری مسئولان کمیته‌ها در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان، مدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای آغاز مهر با نشاط آماده‌ هستیم.

مشکلی در اجرای سیستم 6-3-3 در اردبیل وجود ندارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به اجرای سیستم 6-3-3 از سال تحصیلی جدید در کشور اضافه کرد: شرایط و ضوابط برای اجرای نظام آموزشی جدید در استان مهیا شده و هیچ مانعی در اجرای نظام آموزشی 6-3-3 در مدارس وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاشها برای آغاز با نشاط و منظم سال تحصیلی 91 - 92 و استقرار عملی و روان نظام آموزشی 6-3-3 انجام شده است، ادامه داد: اول مهر باید معلمان و دانش‌آموزان بر اساس برنامه هفتگی اولین روز فعالیت تحصیلی خود را آغاز کنند.

