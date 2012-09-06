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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

برای اولین بار در کشور/

مانور بازگشایی مدارس در اردبیل برگزار می شود

مانور بازگشایی مدارس در اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در اردبیل برای اولین بار در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدزاده بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مانور بازگشایی مدارس گفت: این مانور که از ابتکارات آموزش و پرورش اردبیل است روز بیستم شهریور ماه به منظور رفع کاستیهای احتمالی در مدارس سطح استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف مانور بازگشایی مدارس برای شناسایی و انسداد بیسوادی در سطح استان تصریح کرد: برای شناسایی اسمی بیسوادان و پوشش 100 درصدی نوآموزان در اول ابتدایی و انسداد بیسوادی در سنین زیر 10 سال اقدامات لازم انجام می شود.

محمودزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش استان آمادگی لازم برای بازگشایی مدارس را دارد، افزود: با همکاری مسئولان کمیته‌ها در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان، مدیران و روسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای آغاز مهر با نشاط آماده‌ هستیم.

مشکلی در اجرای سیستم 6-3-3 در اردبیل وجود ندارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین با اشاره به اجرای سیستم 6-3-3 از سال تحصیلی جدید در کشور اضافه کرد: شرایط و ضوابط برای اجرای نظام آموزشی جدید در استان مهیا شده و هیچ مانعی در اجرای نظام آموزشی 6-3-3 در مدارس وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تمام تلاشها برای آغاز با نشاط و منظم سال تحصیلی 91 - 92 و استقرار عملی و روان نظام آموزشی 6-3-3 انجام شده است، ادامه داد: اول مهر باید معلمان و دانش‌آموزان بر اساس برنامه هفتگی اولین روز فعالیت تحصیلی خود را آغاز کنند.
 

کد مطلب 1690620

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