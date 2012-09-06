کرج نیاز به نمایشگاه دائمی گل دارد/ صادرات گل و گیاه در البرز پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی در بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج اظهار داشت: تاکنون در تاریخ کلانشهر کرج نمایشگاه بین المللی گل و گیاه به طور گسترده و با حضور شرکتهای بین المللی برگزار نشده بود که این مهم به همت پارکها محقق شد.



وی افزود: با توجه به اینکه این نمایشگاه برای اولین بار است که در استان البرز و کلانشهر کرج برگزار می شود، در نوع خود بی نظیر است که باید چنین اقداماتی گسترش یابد.

این مسئول با تشکر از تلاش شبانه روزی مدیرعامل و پرسنل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری عنوان کرد: باید برگزاری چنین نمایشگاه هایی به صورت دائمی باشد تا شهروندان بتوانند از فواید آن استفاده کنند.



یزدی با اشاره به اینکه برگزاری این نمایشگاه ها باعث غنی سازی اوقات فراغت شهروندان به خصوص جوانان و نوجوانان می شود، ادامه داد: در این زمینه مدیریت شهری اهتمام ویژه ای برای تحقق این مهم دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز یادآور شد: شهروندان با حضور در این نمایشگاه با انواع مختلف گونه های گیاهی آشنا می شوند که این اقدام باعث افزایش سطح آگاهی آنها می شود.



وی اعلام کرد: همچنین مسئولان استانی باید اهتمام ویژه ای را به بخش صادرات گل و گیاه از استان البرز را داشته باشند.

مدیریت شهری از ظرفیتهای فضای سبز کرج به نحو مطلوبی استفاده کند

معاون فنی و عمرانی استاندار تهران از مسئولان مدیریت شهری کرج خواست تا از ظرفیتهای فضای سبز کلانشهر کرج به نحو مطلوبی استفاده کنند.

محمدرضا محمودی ظهر امروز در بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج اظهار داشت: در حال حاضر در سطح شهرستانهای استان تهران میانگین سرانه فضای سبز 15 مترمربع است که این میزان در برخی از شهرستانها کاهش و افزایش می یابد.



وی با اشاره به وجود 40 شهر در استان تهران افزود: باید به همت شهرداریهای شهرستانهای استان، پروژه های شاخص فضای سبز در استان انجام شود.



سمینار آموزشی نقش فضای سبز در شاد زیستن در کرج برگزار شد

با حضور خانم الهی قمشه ای، سمینار آموزشی نقش فضای سبز در شاد زیستن در حاشیه برپایی اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه کرج برگزار شد.

سمینار آموزشی نقش فضای سبز در شاد زیستن به همت واحد آموزش سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری در حاشیه برپایی اولین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه برگزار شد.



شهروندان با حضور گسترده خود در این سمینار، استقبال بسیار مطلوبی از این رویداد داشتند به نحوی که بیش از 200 نفر شرکت کردند و به فراگیری نکات ارائه شده پرداختند.



معابر شهری کرج خط کشی می شوند

مدیر امور ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری کرج از اجرای عملیات خط کشی در تمام معابر اصلی شهر کرج همزمان با نزدیک شدن به آغاز بازگشایی مدارس خبر داد.



امیر عطایی نیا در خصوص حوزه ایمنی و ترافیک با اشاره به بیان دیدگاههای شهروندی در خصوص وضعیت جاده محمدشهر اظهارداشت: هم اکنون جاده محمد شهر محدوده شهرک نهال و بذر در حال بهسازی است و آسفالت آن توسط مناطق 9 و2 در حال اجراست.

وی افزود: در حال حاضر آسفالت بخش های مربوط به منطقه 9 به اتمام رسیده و به دلیل تردد بالای عابران در این مسیر نصب پل عابر پیاده پش بینی شده است اما به دلیل زمان بر بودن این مهم، نصب سرعت گیر در مقطع فعلی در نظر گرفته شده که به زودی اجرایی می شود.

این مسئول ادامه داد: به محض اتمام آسفالت مربوط به شهرداری منطقه 2 نیز ایمن سازی در دستور کار قرار می گیرد.



نصب تندیس آیت الله طالقاتی در کرج

سخنگوی شورای شهر کرج گفت: شورای شهر کرج در راستای گرامیداشت بزرگان و مشاهیر کرج مصوبه ای مبنی بر نصب تندیس این افراد فاخر در سطح شهر به تصویب رسانده که در این زمینه نصب تندیس آیت الله طالقانی نیز در دستور کار قرار دارد.



حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری با گرامیداشت سالروز 17 شهریور جمعه خونین و فرا رسیدن سالگرد رحلت آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران اظهارداشت: با توجه به فرا رسیدن سالگرد آیت الله طالقانی روز شنبه مراسمی با حضور مردم و مسئولان در محل زادگاه وی برگزار می شود.

وی افزود: شورای شهر کرج در راستای گرامیداشت بزرگان و مشاهیر کرج مصوبه ای مبنی بر نصب تندیس این افراد فاخر در سطح شهر به تصویب رسانده که در این زمینه نصب تندیس آیت الله طالقانی نیز در دستور کار قرار دارد.