به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال دهقانی فیروزآبادی ظهر پنج شنبه در دومین روز از کنفرانس و جشنواره بینالمللی مقاومت اسلامی با بیان اینکه گفتمان مقاومت یک واقعیت است و البته در مقابل این واقعیت گفتمانهای معارضی نیز وجود دارد، اظهار داشت: باید در آسیبشناسی گفتمان مقاومت به این گفتمانهای معارض نیز توجه شود و در جهان اسلام نیز گفتمان تنها در فضای اندیشه و تفکر باقی نمیماند.
وی با تاکید بر اینکه گفتمان مقاومت در حوزه عمل و شیوه زندگی نیز قابل مشاهده است، بیان داشت: مقاومت داری نفی و اثباتهایی است و نفی و اثباتهای گفتمان مقاومت آن را از سایر گفتمانهای معارض متمایز نشان میدهد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران اضافه کرد: گفتمان مقاومت به دنبال جنگ و جنگ طلبی نیست بلکه این گفتمان به دنبال صلحطلبی مثبت است.
وی با اشاره به اینکه استکبارستیزی و سلطهستیزی به عنوان ویژگی مشترک تمام ملتهای مقاومت به شمار میرود، تصریح کرد: عدالتطلبی از جنبه اثباتی نیز به عنوان ویژگی مشترک تمام ملتهای مقاومت به شمار میرود و گفتمان مقاومت به حقطلبی به ویژه حق تعیین سرنوشت توجه جدی دارد.
دهقانی فیروزآبادی اسلامخواهی را به عنوان ویژگیهای برجسته اثباتی و ایجابی گفتمان مقاومت دانست و ادامه داد: عزتطلبی، آزادیخواهی، معنویتگرایی، مصلحتگرایی و آرمانگرایی از شاخصههای اثباتی گفتمان مقاومت است.
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