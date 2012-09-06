رهنمودهای رهبر انقلاب محور مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن تبریزی ظهر پنجشنبه در دومین روز از سومین کنفرانس و جشنواره بین‌المللی مقاومت اسلامی با اشاره به اینکه ملت‌های مسلمان جزئی از این عالم و جهان هستند و ملت‌های مسلمان باید به مقاومت التزام پیدا کنند، اظهار داشت: مقاومت مسلمانان در مقابل صهیونیست‌ها به دنبال عدالت است.

وی با تاکید بر اینکه ما باید به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه مقاومت توجه کنیم و با پیروی از این رهنمود‌ها، آنها را نیز مورد عمل قرار بدهیم، ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.

نماینده مجمع جهانی اهل بیت (ع) در کشور سوریه با اشاره به اینکه وحدت، همدلی، یکپارچگی برای عبور از تهدید‌های صهیونیست‌ها باید در حوزه مقاومت ایجاد شود، بیان داشت: ابعاد نوین و جدیدی برای عبور از تهدید‌های رژیم صهیونیستی باید در حوزه مقاومت ایجاد شود.

وی تصریح کرد: باید این نکته مطرح شود که آیا می‌توانیم سیاست مقاومتی را در صحنه جهان اسلام مطرح کرد.

تبریزی با بیان اینکه پیش از این شاهد اشغال فلسطین و جنگ فلسطین بوده‌ایم اما در حال حاضر شاهد جنگ داخلی در فلسطین هستیم، افزود: جنگ داخلی فلسطین نسبت به تهدید‌های رژیم صهیونیستی جامعه اسلامی را بیشتر تهدید می‌کند.