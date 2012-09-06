  1. بین الملل
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

افزایش خشونتها در آمریکا/

پسر 12 ساله آمریکایی به اتهام قتل مجرم شناخته شد

پسر 12 ساله آمریکایی به اتهام قتل مجرم شناخته شد

دادگاهی در واشنگتن یک پسر 12 ساله را به اتهام قتل دختری دو ساله که از سوی خانواده وی به سرپرستی گرفته شده بود، مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، این پسر آمریکایی اعتراف کرده که "آنیا باچلر" دختر دو ساله را چندین مرتبه پیاپی مورد ضرب و شتم قرار داده که در نتیجه آن این کودک دچار خونریزی دخلی شده و  جان سپرده است.

خاطرنشان می شود آمریکا از لحاظ شیوع جرایم عمومی میان کودکان و خردسالان یکی از بالاترین آمارها در جهان را دارد. در آمریکا سالیانه بالغ بر 12 میلیون جرم ثبت می‌شود که بالاترین میزان ثبت شده در میان کشورهای جهان است. این در حالی است که فاصله این کشور با کشور دوم یعنی انگلستان  6 میلیون مورد است. در آمریکا در هر سال از میان هر 5 نفر یک نفر قربانی جرم و جنایت می‌شود که از این منظر این کشور در رتبه اول دنیا قرار دارد.

کد مطلب 1690631

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