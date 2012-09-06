120 میلیون تومان اعتبار برق رسانی به روستای عالی سرطالقان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه برق رسانی به روستای عالی سر طالقان، با اشاره به اینکه 55 طرح و پروژه عمرانی مختلف در هفته دولت در شهرستان طالقان به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: پروژه روستای عالی سر طالقان که 35 خانوار در این روستا زندگی می کنند 120 میلیون تومان هزینه شده است.



وی ادامه داد: این پروژه از ابتدا سال 90 شروع و شهریور ماه سال جاری به اتمام رسیده است که این پروژه برق رسانی یکی از طرح های بسیار خوبی بود که در هفته دولت به بهره برداری رسید.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم خدمات بسیار زیادی به مردم ارائه داده است، اضافه کرد: خدمات رسانی بسیار خوبی به شهروندان طالقانی صورت گرفته است و امید مردم این منطقه به نظام افزایش یافته است.



اسکندری گفت: این روستا آخرین روستایی بالای 35 خانوار بود که از نعمت برق برخوردار شد و دیگر هیچ روستای بالای 35 خانواره در استان البرز وجود ندارد که از نعمت برق برخوردار نباشد.



مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز اظهار داشت: شرکت برق کل هزینه های برق رسانی به این روستا را پرداخت کرده است و هنوز هزینه ای دریافت نکرده است.

