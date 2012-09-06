104 هزار خودرو از آزاد راه کرج به تهران تردد کرد

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرتردد ترین محور استان البرز، اظهار داشت: طی روز گذشته از آزاد راه کرج به تهران پل کلاک 104 هزار و 450 خودرو تردد کرده است و تهران به کرج پل کلاک نیز 90 هزار و 134 خودرو تردد کرده است.



وی ادامه داد: آزاد راه کرج به تهران بعد از خروجی جاده چالوس 77 هزار و 461 خودرو و کرج – چالوس مقطع آدران به گچسر 12 هزار و 905 خودرو تردد کرده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: کرج به قزوین جاده قدیم 8 هزار و 130 وسیله نقلیه چالوس به کرج مقطع گچسر به آدران تعداد 6 هزار و 386 خودرو تردد کرده است.



عطرچیان گفت: بوئین زهرا به اشتهارد 6 هزار و 293 خودرو و قزوین به کرج جاده قدیم 3 هزار و 850 خودرو و اشتهارد به بوئین زهرا 3 هزار و 547 خودرو عبور کرده است.



مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز اظهار داشت: حدود 11 تمام محورهای مواصلاتی استان البرز به تردد شمار مجهز است که تردد و عبور و مرور خودروها را ثبت می کند.

