24 طرح تعاونی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار تعاونگران استان با استاندار خراسان جنوبی اظهارداشت: هزار و 203 تعاونی استان در دولت نهم و دهم شکل گرفته است.

وی بیان داشت: از مجموع هزار و 775 تعاونی استان هزار و 385 تعاونی فعال هستند.

وی با بیان اینکه تعاونی ها در ساخت واحد های مسکونی مهر استان نقش ارزنده ای داشته اند، ادامه داد: تا کنون 11 هزار واحد مسکونی مهر در بخش تعاون استان ساخته شده است.

وی با بیان اینکه هشت هزار واحد مسکونی خود مالک نیز توسط شرکت های تعاونی مسکن استان به بهره برداری رسیده است، افزود: چهارهزار مسکن خود مالک نیز توسط این تعاونی ها در حال احداث است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: تعاونی های مسکن مهر در ابتدا کاستی هایی داشت که به دلیل حجم بالای کار و عدم وجود نیروی ماهر بود.

محمدی بیان داشت: در هفته تعاون 24 طرح تعاونی در این استان بهره برداری می شود.

وی بیان کرد: از این تعداد 12 تعاونی خدمات، چهار تعاونی صنعتی، چهار تعاونی کشاورزی، یک تعاونی تولید و توزیع، یک تعاونی در زمینه تامین نیاز و دو تعاونی مسکن بهره برداری خواهند شد.

این مسئول اضافه کرد: توسط تعاونیهای مسکن خراسان جنوبی حدود پنج هزار و 600 واحد مسکونی نیز بزودی به بهره برداری می رسند.