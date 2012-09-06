بهره برداری از 2500 واحد مسکن مهر آبشناسان تا دو ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مسکن شهرستان رباط کریم به منظور بررسی مشکلات طرح مسکن مهر 6200 واحدی شهید آبشناسان امروز با حضور ادارات کل آب، برق ، گاز ، مسکن و تعاون استان تهران در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار رباط کریم در این جلسه با بیان اینکه 2500 واحد مسکن مهر آبشناسان آماده بهره برداری است ، اظهار داشت: این واحدها به دلیل تاکید بر اتمام زیرساختها و ارائه خدمات مطلوب به ساکنین، تا کنون افتتاح نشده و متقاضیان بی صبرانه منتظر دریافت واحدهای مسکونی خویش هستند.

بیژن سلیمان پور افزود: متأسفانه برخی از ادارات کل استان، کارهای خود را متناسب با اتمام کار ساخت و ساز پیش نبرده اند و باید برای اتمام و تکمیل این واحدها تعجیل کنند.

در پایان این جلسه تصمیمات مهمی برای رفع مشکلات و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز توسط دستگاه های خدمات رسان استانی گرفته شد و مقرر شد 2500 واحد از مسکن مهر شهید آبشناسان رباط کریم حداکثر تا دو ماه آینده به بهره برداری برسد.