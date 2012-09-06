کارگری زیر آوار دیوار جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس شهروندان با سامانه 125، ستاد فرماندهی ساعت 02:58 دقیقه بامداد امروز از این خبر مطلع شد و بلافاصله گروه امداد و نجات 3 این سازمان را به سمت محل حادثه در سعادت آباد، 24 متری فرهنگ اعزام کرد.

به گفته علی عبدل آبادی فرمانده نجاتگران آتش نشانی، در محل مشاهده کردیم که کارگر 16 ساله‌ای از اتباع افغانستان در زیر آوار دیوار مدفون شده بود.

وی تصریح کرد: طبق اظهار افراد حاضر در محل، این حادثه به دنبال برخورد یک دستگاه لودر با دیوار ساختمان اتفاق افتاد.

عبدل آبادی افزود: ظاهرا راننده لودر به قصد گودبرداری یک قطعه زمین در حال ورود به این محل بود که ناگهان بیل لودر به شدت با دیوار ساختمان مجاور برخورد کرد و موجب ریزش بخشی از آن شد.

وی ادامه داد: در پشت این دیوار یک کارگر ساختمانی در چادر خوابیده بود که ناگهان دیوار بر روی او ریزش کرد.

این فرمانده آتش نشانی مشخصات این کارگر را عباد-ن 16 ساله اعلام کرد و افزود: متأسفانه این کارگر افغانی بر اثر ماندن در زیر آوار دیوار و وارد آمدن صدمات زیاد در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

عبدل آبادی هم چنین تصریح کرد: جنازه متوفی جهت بررسی علت مرگ و نیز انجام تحقیقات بیشتردر اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.