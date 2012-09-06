تغییرات کلی در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی ایجاد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ اکبری دیلمقانی عصر پنجشنبه در حاشیه این جشنواره در گرگان، اما در بخش رقابتی و آموزشی این جشنواره اتفاقاتی از قبیل حذف و اضافه شدن چند رشته رخ داده و باعث شده در حال حاضر جشنواره با 9 رشته کار خود را ادامه دهد.

وی اظهار داشت: از طرفی هنرجویان نیز با مطالعه آثار هنرمندان و تاریخ روز هنر و آموزش این مبانی، آثاری را همگام با وضعیت هنر روز در این جشنواره خلق می کنند.

اکبری دیلمقانی ادامه داد: با توجه به موضوعاتی که در جشنواره مطرح می شود، هنرجویان جوان این مفاهیم را با تکنیک ها و سبک های روز دنیا تطابق می دهند که از آن می توان به عنوان نقطه مثبت در جشنواره اشاره کرد.

وی با اشاره به تنوع مصالح به کار گرفته شده توسط هنرمندان جوان در رشته حجم، عنوان کرد: تنوع ساخت آثار با مصالح مختلف در مجسمه سازی وئ قسمت حجم اتفاق افتتاده است و در 5 دوره گذشته این امکان برای هنرمندان فراهم شده که با آهن، چوب، سنگ و ... به خلق اثر بپردازند.

وی تصریح کرد: هنرمندان با توجه به نیازها و متریال های خود از مصالح استفاده می کنند و این تنوع مصالح بسیار دلچسب است و به خلق آثاری خوب منجر می شود.

وی در خصوص سطح کار هنرمندان خارجی شرکت کننده در جشنواره گفت: در چند دوره گذشته احساس می شد هنرمندان خارجی بدون گزینش و صرفاً برای حضور فیزیکی وارد جشنواره می شوند اما در بخش مجسمه سازی اتفاق خوبی رخ داده و از نظر تکنیکی و محتوایی شاهدیم کسانی که از کشورهای قرقیزستان، تانزانیا، ارمنستان و سوریه به اینت شجنواره آمده اند تا حدودی با مبانی مجسمه سازی آشنایی دارند.

دیلمقانی در خصوص هنرمندان کشورمان نیز افزود: هنرمندان ما دارای توانمندی های بالایی هستند و در هر دوره چند استعداد شاخص در بین هنرجویان معرفی می شود و این یک امر طبیعی است و باید بپذیریم همه هنرمندان در یک سطح قرار ندارند.

وی خاطرنشان کرد: استعداهای شاخص در این جشنواره در بحث هنر دانشگاهی و نیمه حرفه ای موفق عمل کرده اند و توانسته اند جایگاه خوبی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه در این فرصت محدود نمی توان انتظار داشت هنرمندان همه توانمندی های خود را نشان دهند، گفت: با این حال شاهد خلق آثاری ارزشمند هستیم که در بخش مجسمه سازی و حجم این جشنواره به عنوان یک سمپوزیوم کوچکی است که هنرمندان را در کنار هم جمع می کند و به ساخت آثار در فضاهای عمومی محدود می انجامد.

این استاد برجسته مجسمه سازی کشور ادامه داد: این هنرمندان جوان نیاز به تشویق، حمایت و پشتیبانی دارند و باید در مسیر ارتقا و رشد هنر هدایت شوند تا بتوانند رسالت خود را به خوبی انجام دهند.