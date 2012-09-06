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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۴۰

40 نقطه آلوده به مواد مخدر در خراسان جنوبی پاکسازی شدند

40 نقطه آلوده به مواد مخدر در خراسان جنوبی پاکسازی شدند

بیرجند – خبرگزاری مهر: پاکسازی 40 نقطه آلوده به مواد مخدر در استان و دستگیری هتاک اینترنتی در بیرجند از اخبار فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از پاکسازی 40 نقطه آلوده و کشف 41 کیلوگرم انواع مواد مخدر پس از اجرای هفتمین مرحله از طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

 سرهنگ ابراهیم قلی زاده  بیان داشت: پس از اجرای هفتمین مرحله طرح کنترل محورهای مواصلاتی طی 24 ساعته گذشته در شهرستانهای بیرجند، نهبندان، سربیشه و درمیان ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن کنترل و بازرسی خودروهای عبوری موفق به کشف 41 کیلو گرم انواع مواد مخدر شدند.

وی افزود : 48 نفر متهم دستگیر و 40 نقطه آلوده نیز پاکسازی شد که متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل شدند.

هتاک اینترنتی در بیرجند شناسایی و دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری یک هتاک اینترنتی در بیرجند خبر داد.

سرهنگ حسینی گفت: مأموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی حین پایش شبکه facebook فردی به نام (م - د) را که اقدام به هتاکی علیه افراد می کرد، شناسایی کردند.

وی ادامه داد : متهم با هتاکی علیه افراد در فضای شبکه فیسبوک به دنبال ایجاد شبهه در بین اقشار اجتماع بود که با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی و انجام یک سری اقدامات سایبری و اطلاعاتی، محل سکونت وی شناسایی و جهت رسیدگی به اقدام سوء خود و هتاکی علیه افراد به این پلیس احضار شد.

سرهنگ حسینی گفت: متهم با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل شد.

کد مطلب 1690659

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