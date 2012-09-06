40 نقطه آلوده به مواد مخدر در خراسان جنوبی پاکسازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از پاکسازی 40 نقطه آلوده و کشف 41 کیلوگرم انواع مواد مخدر پس از اجرای هفتمین مرحله از طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

سرهنگ ابراهیم قلی زاده بیان داشت: پس از اجرای هفتمین مرحله طرح کنترل محورهای مواصلاتی طی 24 ساعته گذشته در شهرستانهای بیرجند، نهبندان، سربیشه و درمیان ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ضمن کنترل و بازرسی خودروهای عبوری موفق به کشف 41 کیلو گرم انواع مواد مخدر شدند.

وی افزود : 48 نفر متهم دستگیر و 40 نقطه آلوده نیز پاکسازی شد که متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل شدند.

هتاک اینترنتی در بیرجند شناسایی و دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری یک هتاک اینترنتی در بیرجند خبر داد.

سرهنگ حسینی گفت: مأموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان جنوبی حین پایش شبکه facebook فردی به نام (م - د) را که اقدام به هتاکی علیه افراد می کرد، شناسایی کردند.

وی ادامه داد : متهم با هتاکی علیه افراد در فضای شبکه فیسبوک به دنبال ایجاد شبهه در بین اقشار اجتماع بود که با توجه به اهمیت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی و انجام یک سری اقدامات سایبری و اطلاعاتی، محل سکونت وی شناسایی و جهت رسیدگی به اقدام سوء خود و هتاکی علیه افراد به این پلیس احضار شد.

سرهنگ حسینی گفت: متهم با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل شد.