  1. اقتصاد
۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

فراهانی در جمع خبرنگاران:

400 نمایشگاه پاییزه دایر شد/ توزیع مرغ بدون مشکل ادامه می‌یابد

400 نمایشگاه پاییزه دایر شد/ توزیع مرغ بدون مشکل ادامه می‌یابد

رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به دایر شدن 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه بازگشایی مدارس در سراسر کشور، گفت: توزیع مرغ بدون مشکل ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در حاشیه بازگشایی نمایشگاه پاییزه در حکیمیه تهرانپارس در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ویژه بازگشایی مدارس با دو هدف عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در آستانه بازگشایی مدارس و نیز تنظیم بازار کالاهای اساسی راه‌اندازی شده و بر این اساس، 400 نقطه کشور شاهد برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا هستند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: در تهران نیز، فعالیت نمایشگاهها در 5 نقطه خواهد بود، که بر این اساس فرهنگسرای خاوران، حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، بوستان ولایت و مصلی تهران مراکز نمایشگاهی پایتخت هستند که در مصلی تهران که مختص عرضه مواد غذایی است، از 23 شهریور ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 

وی تصریح کرد: ساعات برگزاری این نمایشگاهها از 10صبح تا 10 شب خواهد بود و در آن، علاوه بر کیف و کفش و پوشاک، مایحتاج غذایی مردم نیز از جمله روغن و شوینده‌ها عرضه خواهد شد.

به گفته فراهانی، تلاش شده تا عرضه مستقیم کالا صورت گیرد و تولیدکنندگان بدون واسطه به مصرف‌کنندگان متصل شوند و کالاهای خود را با 10 درصد تخفیف نسبت به بازار عرضه کنند.

وی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای تامین مرغ مورد نیاز مردم گفت: شبکه توزیع مرغ مشکلی ندارد و مرغ بدون محدودیت عرضه خواهد شد.

گفتنی است نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از روز گذشته در تهران آغاز به کار کرد.

کد مطلب 1690661

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