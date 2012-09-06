به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در حاشیه بازگشایی نمایشگاه پاییزه در حکیمیه تهرانپارس در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ویژه بازگشایی مدارس با دو هدف عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در آستانه بازگشایی مدارس و نیز تنظیم بازار کالاهای اساسی راه‌اندازی شده و بر این اساس، 400 نقطه کشور شاهد برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا هستند.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: در تهران نیز، فعالیت نمایشگاهها در 5 نقطه خواهد بود، که بر این اساس فرهنگسرای خاوران، حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، بوستان ولایت و مصلی تهران مراکز نمایشگاهی پایتخت هستند که در مصلی تهران که مختص عرضه مواد غذایی است، از 23 شهریور ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ساعات برگزاری این نمایشگاهها از 10صبح تا 10 شب خواهد بود و در آن، علاوه بر کیف و کفش و پوشاک، مایحتاج غذایی مردم نیز از جمله روغن و شوینده‌ها عرضه خواهد شد.

به گفته فراهانی، تلاش شده تا عرضه مستقیم کالا صورت گیرد و تولیدکنندگان بدون واسطه به مصرف‌کنندگان متصل شوند و کالاهای خود را با 10 درصد تخفیف نسبت به بازار عرضه کنند.

وی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته برای تامین مرغ مورد نیاز مردم گفت: شبکه توزیع مرغ مشکلی ندارد و مرغ بدون محدودیت عرضه خواهد شد.

گفتنی است نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا از روز گذشته در تهران آغاز به کار کرد.