طراحی آموزش مهارت برای 450هزار تعاونگر فرش/ تجهیز 18کارگاه تخصصی آموزش

البرز محمدی در گفتگو با مهر با اعلام برنامه ریزی برای ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضای تعاونی های تولیدی کشور از جمله فرش دستباف، گفت: بستر ارتقای دانش و مهارت اعضای تعاونی های تولید فرش دستباف ایران با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور فراهم شد.

مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: طبق تفاهمنامه ای که بین تعاونی های فرش دستباف و سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد شد، قرار است همکاری لازم بین دو گروه در جهت نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزش مهارتی و ارزشیابی برای حدود 450 هزار نفر تعاونگر برگزار شود.

محمدی خاطر نشان کرد: همچنین قرار است 10میلیون نفر ساعت نیز آموزش مهارتی برای طراحان، بافندگان و فروشندگان فرش دستباف عضو اتحادیه با همکاری وهماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت پذیرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، افزود: تجهیز کارگاه های تخصصی فرش دستباف مراکز سازمان فنی و حرفه ای برای تربیت نیروی کار ماهر با همکاری اتحادیه فرش صورت پذیرفته و در همین خصوص تاسیس مراکز آموزش جوار کارگاهی یا بین کارگاهی بین بخش تعاون و این سازمان نیز از برنامه های بعدی است.

وی گفت: همچنین در این راستا، در فاز اول اجرای این تفاهمنامه تجهیز 18کارگاه آموزشی در مراکز آموزشی شهرهای تبریز، اصفهان، همدان، کرمانشاه، اراک، قم، تهران، سنندج، بیجار، کرمان، زنجان، شیراز، مشهد، خرم آباد، بوکان، میاندوآب، خوی و کاشان انجام خواهد شد.

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه، اظهار داشت: از سویی، در فاز دوم مقرر شد حداقل 50 مرکز از مراکز استان ها یا شهرستان هایی که با تفاهم طرفین امکان سنجی و انتخاب می شوند، این کار انجام پذیرد.

محمدی تاکید کرد: سازمان فنی و حرفه‌ ای نیز با تامین فضای آموزشی و همکاری در برنامه ‌ریزی جهت اجرای آموزش ها از طریق برگزاری آزمون و ارائه گواهی مهارت آموزش دیدگان در زمینه قالیبافی؛ کار ساماندهی و نظارت عالیه در این بخش را انجام می دهد.