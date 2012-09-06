قزوین نقطه طلایی در ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره هفته قزوین با همایش تجلیل از نخبگان و چهره های ماندگار استان ظهر پنجشنبه در سالن اجتماعات مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



در این مراسم که علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان، سردار عبدالله عراقی جانیشن فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی امنیتی، عمرانی و پشتیبانی منابع انسانی استانداری، رجب رحمانی و داود محمدی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی شهردار قزوین، اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداران شهرهای استان و جمعی از استادان، فرهیختگان و مدیران شهری و استان حضور داشتند از 26 چهره ماندگار، نخبه و فرهیخته شهر قزوین در عرصه های مختلف شامل پزشک، جانباز، خانواده شهید، نقد نویس، پژوهشگر قرآنی، خلبان، فیلسوف، اندیشمند، ورزشکار، خوشنویس، هنرمند، عالم روحانی، نویسنده، مورخ، قاری و استاد قرآنی با اهداء لوح تقدیر، تندیس و پنج سکه بهار آزادی تجلیل شد.





عباس ظاهری با گرامیداشت یاد شهدای 17 شهریور اظهارداشت: قزوین نقطه طلایی ایران اسلامی است و برگزاری روز قزوین آغاز حرکتی پویا در شناساندن قابلیت های ان ظهر تاریخی است.



وی افزود: جشنواره روز قزوین در سه محور بررسی پیشنیه تاریخی این شهر، تحلیل وضع موجود و شناسایی استعدادهای بالقوه و بالفعل موجود در بخشهای گردشگری، کشاورزی، صنعتی، فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرد و در سالهای آینده با کیفیت بهتری اجرا خواهد شد.



این مسئول یادآورشد: برگزاری همایش تخصصی گردشگری مذهبی، سرمایه گذاری مشترک و تجلیل از نخبگان از برنامه های مهم این جشنواره بود و هنگامی که با اجمال بهی ان امور نگاه می کنیم درمی یابیم که قزوین شایسته ایجاد تحول و تغییرات مناسب است.



رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: هر چقدر بررسی ها و تحقیقات بیشتر می شود افتخارات و گنجینه های ارزشمند این شهر بیشتر نمایان می شود و عظمت کار گذشتگان به گونه ای است که شاید این گام اول نتواند حق مطلب را ادا کند اما امیدواریم آینده خوبی در این زمینه ترسیم شود.





ظاهری با تقدیر از خدمات استانداران، شهرداران و شوراهای اسلامی سابق قزوین یادآورشد: حرکت امروز بخشی نیز مدیون گذشته است که امیدواریم با استفاده از همه ظرفیتهای موجود روند تحول در قزوین شتاب بیشتری گیرد.



تشکیل اتاق فکر در شهرداری قزوین/ استقرار دائمی دبیرخانه روز قزوین



رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: با تشکیل اتاق فکر و استقرار دائمی دبیرخانه جشنواره و نیز آسیب شناسی همایش امیدواریم بتوانیم روز قزوین را در سال‌ آینده با نواقص کمتری برگزار کنیم.‌



وی از رسانه ها و صاحب نظران خواست با انعکاس مشکلات و نواقص برگزاری اولین جشنواره روز قزوین دست اندرکاران

و مسئولان شهرداری را در برپایی این همایش مهم در آینده یاری کنند.



ظاهری اظهارامیدواری کرد با بهره گیری از خرد جمعی و صاحب نظران گامی ارزشمند در مسیر خدمت به مردم و تعالی نظام اسلامی و تحقق منویات رهبری برداشته شود.