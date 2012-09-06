پایان رقابت هنرمندان در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جشنواره که با شرکت قریب به 400 هنرمند، شامل 360 هنرمند داخلی و 36 هنرمند خارجی برگزار شد، شرکت کنندگان طی دو روز با حضور در کارگاه ها در 9 رشته با هم رقابت کردند.

نتایج نهایی این دوره از جشنواره در هر رشته، پس از ارزیابی آثار، توسط هیئت داوران در روز اختتامیه جشنواره ( 17 شهریور ماه) اعلام می شود.

به نفرات برگزیده در هر بخش جوایزی اهدا می شود. هم چنین در بخش بیداری اسلامی که موضوع و محور اصلی جشنواره است نیز از پدیدآورندگان 5 اثر برتر تجلیل خواهد شد

نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی از 14 شهریور ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد و روز 17 شهریورماه نیز با معرفی نفرات برتر پایان می یابد.