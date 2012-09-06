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۱۶ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

حجت الاسلام اختری:

ایجاد روحیه مقاومت در تمام کشورهای اسلامی ضروری است/ برای حمایت از مردم بحرین باید تلاش کنیم

ایجاد روحیه مقاومت در تمام کشورهای اسلامی ضروری است/ برای حمایت از مردم بحرین باید تلاش کنیم

اصفهان – خبرگزرای مهر: رئیس سومین جشنواره و کنفرانس مقاومت اسلامی گفت: جامعه ایران اسلامی باید یک جامعه با روحیه مقاومت باشد و علاوه بر آن این موضوع باید در سایر کشورها و جوامع اسلامی نیز وارد شود تا دشمن امکان رسوخ نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اختری بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه کنفرانس مقاومت اسلامی افزود: باید جامعه ما، جامعه مقاومت باشد که دشمنان امکان رسوخ در میان صفوف آن را نداشته باشد.

وی بر لزوم اجرایی شدن این موضوع در سایر کشورهای اسلامی نیز تاکید و یادآور شد: مسلمانان در کشورهای باید مراقب باشند تا در نهایت دشمنان نتوانند میان آنها اختلاف انداخته و مجموعه‌های ما را در برابر یکدیگر قرار دهند.

اختری اظهار امیدواری کرد: انتظار می‌رود در نهایت جمع بندی این کنفرانس بتواند هدایتگر و عاملی برای برداشتن گام‌های ارزنده‌تری را در عرصه مقاومت باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای مجموعه صبح قریب تصریح کرد: از همه شخصیت‌ها و فرهیختگان در کشورهای مختلف که علاقه به عضویت در صبح قریب داشته باشند استقبال خواهیم کرد و در کشورهای مختلف بنا داریم هسته‌های صبح قریب را به وجود آوریم.

حجت الاسلام اختری در ادامه سخنان خود به روحیه شهید پروری مردم اصفهان در عرصه مقاومت نیز اشاره‌ای داشت و یادآور شد: مردم اصفهان مردم علاقه مند به مقاومت و اسلام هستند و در خط ولایت همواره پیشگام بوده‌اند، همانطور که در خدمت به اهل بیت خدمات زیادی را انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: این استان در مسئله مقاومت از شهرهای دیگر پیشقدم تر بوده است.

برای حمایت از مردم بحرین باید تلاش کنیم

رئیس سومین جشنواره و کنفرانس مقاومت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید در مسئله بحرین نیز حمایت های خود را داشته باشیم چرا که آنها جزئی از ما هستند و نیاز به حمایت دارند.

اختری تصریح کرد: باید در تمام برنامه‌ها موضوع حمایت از مردم بحرین را بیان کنیم و برای پیروزی مردم بحرین دعا کنیم همانگونه که برای مقاومت سوریه در حال دعا هستیم این موضوع نیز رسالت ماست.

کد مطلب 1690691

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