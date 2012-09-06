به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علی عسگر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: متاسفانه طی روزهای گذشته اتفاقاتی افتاد و نقل قولهایی از قول من منتشر شد که موضوع را حادتر کرد. امروز وقتی شنیدم مشکلاتی برای من به وجود آمده و تصمیماتی در خصوصم گرفته شده است، خیلی ناراحت شدم. شاید خیلی از هواداران براساس اطلاعات منتشر شده تصور میکنند من به دنبال پیوستن به تیم رقیب هستم، در حالیکه اینطور نیست.
وی در ادامه افزود: هواداران پرسپولیس من را میشناسند و میدانند که در این باشگاه پرطرفدار رشد و پیشرفت کردهام. از 17 سالگی در این تیم بودم و جوانانترین بازیکن دربی هم محسوب میشدم. بازی کردن در پرسپولیس آرزوی من بود، به این تیم عشق میورزم و نمی خواهم آن را به آسانی از دست بدهم.
علی عسگر که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو میکرد، افزود: امروز عصر هم نزد آقای رویانیان رفتم و با ایشان به طور مفصل صحبت کردم. آقای رویانیان ناراحت بود و من همه چیز را به ایشان توضیح دادم. تا حدودی سوتفاهمات برطرف شد با این وجود من تابع تصمیم مدیریت باشگاه و سرمربی هستم. بعد از صحبت با آقای رویانیان، جلسهای هم با آقای شیرینی داشتم و یکسری مسایل پیش آمده بود و وقتی با مسئولان باشگاه در میان گذاشتم تا حدود بسیار زیادی برطرف شد.
وی در ادامه افزود: روز شنبه به تمرین میروم و با آقای مانوئل هم صحبت میکنم. روز یکشنبه نیز در جلسه کمیته انضباطی شرکت میکنم و مطمئنم با نگاه خاص آقای رویانیان به بازیکنان مشکلی برای من به وجود نخواهد آمد. ایشان زحمات زیادی کشیده و نیت همه بازیکنان پرسپولیس این است که کاری کنیم تا باعث سربلندی پرسپولیس عزیز و هواداران شویم.
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در پایان تصریح کرد: من دیروز هم در مصاحبهای گفته بودم محال است به تیم استقلال فکر کنم. با پرسپولیس بزرگ شدم و با پرسپولیس زندگی میکنم و این تیم خانه اول و آخر من خواهد بود، مگر اینکه قرار باشد به تیم خارجی بروم. انشاءالله این سوتفاهمات برطرف میشود از هواداران هم تقاضا میکنم به شایعات توجه نکنند و به تیمهایی که خواهان من هستند از همین جا میگویم که پیراهن پرسپولیس را به هیچ عنوان از دست نخواهم داد. از آقای رویانیان هم تقاضا میکنم با توجه به رفع سوتفاهمات بستر لازم برای حضورم در تمرینات را فراهم کنند تا بتوانم به تیم کمک کنم.
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