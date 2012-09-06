فعالیت 108 تعاونی مسکن مهر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی بعد ازظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اتاق تعاون قم برگزار شد بیان کرد: از میان هزار و 88 تعاونی فعال در قم، 270 تعاونی به ساخت مسکن مهر می پردازند که از میان آنها 108 تعاونی صرفا تعاونی مسکن مهر هستند.



وی با بیان اینکه روز یکشنبه همایش تجلیل از تعاونی های برتر در قم برگزار می شود، گفت: همه فعالیت های مسکن مهر از ابتدا تا انتها از پالایش متقاضیان و همچنین ساخت مسکن مهر بر عهده اداره تعاون است.



معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بیان کرد: اداره کل، بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون تسهیلات لازم برای حضور تعاونی ها را در زمینه های مختلف ارائه می دهند.



وی ادامه داد: بانوان نیز می توانند با دریافت تسهیلات یارانه دار در این عرصه حضور پررنگ تری داشته باشند.



خادمی بیان کرد: برخی از تعاونی ها تعاونی نوع جدید محسوب می شوند که با راهکارهای عالی برنامه ها را به نتایج مطلوب می رسانند و تعاونی های سهام عدالت، فراگیر ملی، تعاونی های عام و عمران شهرستان از جمله این تعاونی های جدید هستند.



معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم ادامه داد: تعاونی ها برای فعالیت در قالب های تعاونی هیچ محدودیتی در گرایش های مورد تقاضا ندارند.



وی بیان داشت: تعاونی توسعه و عمران شهرستان از مصوبات مجلس و قانون است که در هر شهرستان یک تعاونی بدون تشریفات اداری ایجاد خواهد شد و این تعاونی به شرکت های تعاونی شهرستان واگذار می شود و حداقل عضو هم باید نیم درصد جمعیت شهرستان باشد و تشریفات مناقصه و مزایده نیز در آن وجود ندارد که الان در حال پیگیری برای ایجاد آن در استان هستیم.

