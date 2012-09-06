فارس قطب انجیرستان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی شامگاه پنجشنبه در اولین جشنواره ملی مردمی انجیر استهبان افزود: استهبان به عنوان مرکز تولید انجیر در ایران و جهان شناخته شده و در این میان باید از تمامی ظرفیت های این نعمت الهی استفاده بهینه شود.

وی تاکید کرد: مهمترین نیاز انجیر کاران این شهرستان ایجاد و راه اندازی اتحادیه های تخصصی است که در این بخش نیز فعالیت های مختلفی صورت گرفته است.

معاون عمرانی استاندار فارس با اشاره به اینکه فارس به عنوان انبار غله کشور معرفی شده، یادآور شد: بخش اعظمی از تولیدات بخش کشاورزی ایران در این استان انجام می شود که به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی باید نگاه ویژه ای به فارس داشته باشد.

اردکانی تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار ماشین آلات و کامباین در فارس نوسازی شد که با انجام این کار در بحث صرفه جویی در تلفات گندم شاهد کاهش هفت درصدی بودیم که این هفت درصد معادل تولید گندم سالانه برخی از استانهای کشور است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز نوسازی دو هزار ماشین آلات و کومباین در دستور کار قرار گرفته که برای عملیاتی شدن این حرکت احتیاج به کمک وزارت جهاد کشاورزی است.

معاون عمرانی استاندار فارس با بیان اینکه در کارگروه توسعه کشاورزی استان فارس طرح های مختلفی تصویب و برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده، گفت: 85 درصد از طرح های ارایه شده در این کارگروه به بانکها معرفی شده است.

اردکانی یادآور شد: خشکسالی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی استان فارس طی چهار سال گذشته بود که حدود چهار میلیارد تومان خسارت به همراه داشته است.