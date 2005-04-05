نمايشگاه نقاشي هانس كريستين اندرسن با استقبال مردم روبه رو شد .

به گزارش خبرنگار تجسمي " مهر " نمايشگاه آثار نقاشي " آندرسن " عصر ديروز پانزدهم فروردين ماه در نگارخانه هنرمندان ايران افتتاح شد. با افتتاح اين نمايشگاه طيف گسترده اي از تماشاگران به تماشاي آثار ارائه شده آمدند واين امر نشان داد كه ايرانيان هم چنان به حوزه هاي هنر و ادبيات كودك و نوجوان ، تمايلات مثبتي نشان مي دهند.

" شبنم جوادي " مسئول برگزاري نمايشگاه نقاشي " آندرسن " طي گفت و گوي اختصاصي به خبرنگار "مهر" گفت : علت اين موفقيت ، علاقمندي دوستداران ادبيات و هنر بود . شايد هم به اين علت كه امسال اوليت سالي است كه جشنواره ادبي - هنري "هانس كريستين آندرسن" درايران برگزار مي شود و اين براي مخاطبان جذاب بود.

وي افزود : 7166 اثر نقاشي از سراسر جهان ارسال شد و خبرش از طرف كميسيون ملي يونسكو درايران در سايت ها منتشر شد . از ميان اين آمار ذكر شده ،383 اثر از كشورهاي روماني ، قرقيزستان ،تركيه ، پاكستان ، اندونزي ، گرجستان و ... پذيرفته و به نمايشگاه راه يافت .

" جوادي " گفت : در بخش تصويرگري كتاب كودك توسط تصويرگران بزرگسال نيز 133 اثر توسط هيات داوران بررسي شد كه تنها پنجاه تاي آنها به نمايشگاه راه يافت. هم چنين 200 نقاش ايراني و خارجي به وسيله نقاشان كوچك ازسراسر جهان در نمايشگاه نقاشي " اندرسن " ارائه شد .

شايان ذكراست مراسم سالگرد دويستمين سال تولد " هانس كريستين آندرسن " نويسنده دانماركي كتاب هاي جوجه اردك زشت ، پري دريائي و دختر كبريت فروش به وسيله شوراي كتاب كودك برگزار شده است .