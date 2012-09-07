صبای قم به ملوان انزلی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه تمرینات تیم فوتبال صبای قم برای دیدار با گهر دورود در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از سیزدهم شهریور ماه آغاز شد، این تیم در دیداری دوستانه مقابل ملوان بندر انزلی به میدان رفت.



گل دقیقه 90 شیرزاد و دومین شکست متوالی صبا از ملوان



بعد از مسابقه حساس هفته هفتم لیگ برتر با تراکتور سازی تبریز، کادر فنی تیم فوتبال صبای قم به بازیکنان استراحت داد تا بازیکنان صبای قم با روحیه ای مضاعف و انگیزه بالاتر برای دیدارهای آتی لیگ برتر فوتبال در تمرینات حضور یابند اما نتیجه کار در اولین بازی تدارکاتی آنها برابر ملوان برای گل محمدی و شاگردانش چندان مطلوب نبود.



در این دیدار که در محل جدید تمرینات صبای قم یعنی ورزشگاه هما برگزار شد، شاگردان فرهاد پورغلامی در تیم فوتبال ملوان بندر انزلی موفق شدند با گل ثانیه های تلف شده بازی توسط جواد شیرزاد تیم فوتبال صبای قم را با شکست مواجه کنند.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط کادر فنی و سرپرستی، تیم فوتبال صبای قم برای دیدارهای آتی لیگ برتر فوتبال به خصوص مسابقه خانگی روز 25 شهریور ماه گهر زاگرس دورود، یکشنبه آینده نیز یک بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد.



صبای قم از ساعت 18:35 دقیقه روز شنبه بیست و پنجم شهریور ماه در دیداری خانگی از هفته هشتم مسابقات دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باید در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم به مصاف تیم گهر دورود برود.



آماده شدن صبا برای دیدار خانگی 25 شهریور با گهر



این در حالی است که هفتمین هفته از دور رفت دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، هشتم شهریور ماه با انجام هفت مسابقه در شهرهای مختلف کشورمان پیگیری شد و طی آن صبا در میهمانی تراکتور سازی تبریز نتیجه‌ای بهتر از تساوی به دست نیاورد.



شاگردان یحیی گل محمدی که برای برگزاری چهارمین بازی خارج از خانه خود در دور رفت لیگ برتر به تبریز و ورزشگاه 70 هزار نفری یادگار امام این شهر رفته بودند، با وجود تلاش زیاد برای باز کردن دروازه میزبان، توفیقی نیافته و دومین بار در لیگ برتر مساوی کردند.



تیم فوتبال صبای قم از هفت بازی خود تا پیش از تعطیلات لیگ برتر موفق به کسب 11 امتیاز و کسب رتبه هفتم جدول رده بندی شد تا در 16 روزی که بازی‌های لیگ برتر به سبب در پیش بودن بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برای تیم ملی فوتبال کشورمان برگزار نمی‌شود، این تیم تمرینات و همچنین بازی های تدارکاتی مناسبی برگزار کند.

