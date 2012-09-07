تحویل جعبه سیاه اسرار قذافی به لیبی؛افزایش امید به حل معمای 34 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تحویل "عبدالله السنوسی" رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم قذافی از سوی مقامات موریتانی به لیبی امیدها برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر پس از گذشت 34 سال افزایش پیدا کرده است.

رسانه های عربی به ویژه لبنانی، عبدالله السنونسی را با تعابیر مختلفی معرفی می کنند؛ شاه کلید پرونده امام موسی صدر، جعبه سیاه اطلاعاتی لیبی و حافظ اسرار قذافی از جمله عناوینی است که آنها برای وی استفاده می کنند.

از طرفی، طی ماههای اخیر اکثریت مقامات رژیم قذافی در اعترافات و گفتگوهایشان به نقش مهم السنوسی در پرونده ربایش امام موسی صدر اشاره کرده اند که آخرین آنها به اظهارات اخیر "نوری المسماری"رئیس اداره تشریفات رژیم قذافی ازسالهای 1997تا 2010 در گفتگو با الحیات مربوط می شود که تاکید کرد: السنوسی رئیس سرویس اطلاعات و دوست نزدیک قذافی نقش عمده ای در جنایت ناپدید شدن امام موسی صدر داشته است.

در این باره روزنامه النهار روز گذشته به نقل از منابع نزدیک به "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد: تسلیم السنوسی به لیبی، همان مسئله ای است که اخیرا نبیه بری از آن به عنوان نقطه عطف روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر یاد کرده بود.

خاطر نشان می شود نبیه بری اخیرا در مراسم سالگرد ربایش امام موسی صدر و یارانش در بیروت از کمش مسائل مهمی درباره پرونده ربایش امام موسی صدر خبر داده بود.

بنابر این گزارش تسلیم السنوسی به مقامات لیبی می تواند گام مهمی در جهت روشن شدن سرنوشت ایشان و همراهانش باشد.

از سوی دیگر، روزنامه القبس کویت روز گذشته در گزارشی اعلام کرد: رئیس پارلمان لبنان کاملا مطمئن است که پس از تحویل جعبه سیاه اسرار قذافی به لیبی واقعیت سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش شیخ محمد یعقوب و عباس بدرالدین بزودی افشا می شود.

در تحولی دیگر، یک منبع لبنانی که اخیرا برای دیدار با السنوسی به موریتانی سفر کرده بود، در گفتگو با الشرق الاوسط تاکید کرد: دیدار با عبدالله السنوسی بسیار امیدوار کننده و نتیجه بخش بود، اما هنوز نمی توان درباره موضوع سرنوشت امام موسی صدر به صورت نهایی صحبت کرد.

وی افزود: السنوسی ما را در جریان اطلاعات مهمی قرار داد، اما به سوالاتی که انتظار داشتیم، پاسخی سرنوشت ساز بدهد جواب نداد.

بنابر این گزارش، مقامات قضایی لیبی طی ماههای اخیر تعامل بسیار خوبی در راستای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر داشته اند که این مسئله پس از تسلیم السنوسی امیدها به روشن شدن واقعیتها را بیشتر کرده است.

مقامات قضایی لیبی طی هفته های اخیر 10 نفر از افسران ارتش لیبی را که احتمال می دهند درباره سرنوشت امام موسی صدر اطلاعاتی دارند، بازداشت کرده اند.

از سوی دیگر، هیئت لبنانی در نظر دارد طی روزهای آتی با سیف الاسلام قذافی در لیبی دیدار کرده و در جریان اطلاعات وی درباره امام موسی صدر قرار بگیرد.

"علی خریس" از نمایندگان پارلمان لبنان با استقبال از تسلیم السنوسی به لیبی در گفتگویی تاکید کرد: السنوسی نقش جدی را در ربایش امام موسی صدر ایفا کرده است.

پایگاه خبری النشره نیز در گزارشی اعلام کرد: موضوع سرنوشت امام موسی صدر هم اکنون وارد مرحله ای ویژه و بسیار جدی شده و با توجه به آرامش اوضاع لیبی امید می رود نتایج آن به زودی روشن شود.

"حسن یعقوب" از نمایندگان سابق پارلمان لبنان با استقبال از تسلیم السنوسی، خواستار بازجویی از سیف الاسلام در موضوع امام موسی صدر شد.