ایران اولین ژنریک ساز دارو در دنیا/ 43 میلیون یورو صرفه جویی ارزی

دکتر عباس کبریایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مطالعات و تحقیقات برای تولید اولین داروی خوراکی درمان بیماری ام اس به نام "فینگولیمد" از اواخر سال 83 در داخل آغاز شد.

وی با اعلام اینکه تولید ماده اولیه این دارو نیز از ابتدا در دستور کار قرار داشت، افزود: تولید فرمولاسیون داروی خوراکی ام ای از سال 85 تا 90 طول کشید و به موازات تولید کننده اروپایی(کشور سوئیس) که از اواسط سال 2011 دارو را وارد بازار دارویی کرد، ما نیز آماده تولید این دارو در داخل بودیم.

کبریایی زاده از ایران به عنوان اولین کشور ژنریک ساز دارو در دنیا نام برد و گفت: در حال حاضر این دارو با قیمت مناسب در اختیار بیماران مبتلا به ام اس در کشورمان قرار دارد.

وی، مصرف داروی خوراکی ام اس را در جلوگیری از پیشرفت ناتوانی جسمی بیماران موثر دانست و افزود: این دارو به صورت کپسولهای 0.5 میلی گرمی توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه با اشاره به هر کپسول فینگولیمد که 120 یورو قیمت دارد، گفت: قیمت داروی ایرانی برای هر کپسول 12 هزار تومان (4 یورو) است که تحت پوشش بیمه بوده و بیمار فقط10 درصد آن را پرداخت می کند.

کبریایی زاده با اعلام اینکه پیش بینی می شود در سال اول تولید داروی خوراکی ام اس در کشور حداقل 1000 بیمار آن را مصرف کنند، اظهارداشت: با توجه به اینکه هر بیمار می بایست روزانه یک کپسول بخورد، بنابراین در سال 365 عدد کپسول مصرف دارد که صرفه جویی ارزی آن برای 1000 بیمار، در حدود 43 میلیون و 800 هزار یورو است.