۱۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

حجت الاسلام فرزانه:

اجلاس غیر متعهدها حقانیت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد

مشهد- خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت مشهد گفت: اجلاس غیر متعهدها در تهران استکبار جهانی را در نیل به اهدافش ناکام گذاشت و حقانیت جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه در خطبه های نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد افزود: توانمندی جمهوری اسلامی در برگزاری موفق اجلاس و مذاکرات آنها با مقامهای عالی رتبه کشورمان به دنیا ثابت کرد که تبلیغات چندین ساله آنان بر علیه ایران پوچ و بی اساس بوده است.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران باید طی 3سال ریاست خود بر اجلاس از این ظرفیت برای فعال تر کردن جنبش  غیر متعهد ها استفاده و آنها را در جهت رسیدن به اهداف جنبش بسیج کند.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت امام صادق (ع) خواستار حضور گسترده مردم و زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در مراسم بزرگداشت شهادت این امام همام در استان خراسان رضوی و از جمله مشهد شد.

حجت الاسلام فرزانه گفت: امام جعفر صادق (ع) در مدت بیش از 30 سال امامت خود کارهای مهم و تاثیر گذاری انجام دادند که همچنان جهان تشیع از سرچشمه زلال آن سیراب می شود.

وی افزود: این امام همام تشیع را به عنوان یک مکتب در دنیا معرفی کرد که هم اکنون تعالیم زتدگی بخش آن جهانی شده است.

امام جمعه موقت مشهد در پایان سالگرد شهدای 17شهریور 57 را گرامی داشت و گفت : در این روز مردم تهران یک پارچه به پا خواستند و کمر حکومت شاه را شکستند.

