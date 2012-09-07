  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

حنیفی به مهر خبر داد:

اجرایی شدن طرح نظارت بر طلا فروشی های شهرستان نظرآباد

نظراباد -خبرگزاری مهر: نائب رییس مجامع امور صنفی شهرستان نظر آباد از اجرایی شدن طرح نظارت بر طلا فروش های این شهرستان خبر داد.

عادل حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: همکاران بنده بر واحدهای صنفی طلا فروشی و فعالیت آنان از حیث عرضه طلا با عیار استاندارد و نظارت بر فروش مسکوکات پیگیری مستمری خواهند داشت.

حنیفی در ادامه گفت: واحد بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی شهرستان نظرآباد آماده دریافت گزارشات شهروندان این شهرستان در خصوص عملکرد اصناف و واحد های صنفی بوده و در سریع ترین زمان ممکن به گزارشات آنان رسیدگی خواهد شد.

این فعال صنفی با تقدیر از توجه فرماندار شهرستان نظرآباد به موضوع اصناف حتی در مسائل جزئی و توجه ویژه وی به موضوع بازار در جلسات و کمیسون های مربوطه ادامه داد: در حال حاضر برگزاری جلسات در باب مسائل مختلف بازار و اصناف از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: امید می رود سایر دستگاه های دخیل در امر کنترل بازار شهرستان نظرآباد هم با دلسوزی و توجه بیشتری در این خصوص تلاش کنند؛ مطمئناً ثمره این تلاش ها خدمت صادقانه به مردم فهیم شهرستان نظرآباد خواهد بود.

کد خبر 1691061

