اجرایی شدن طرح نظارت بر طلا فروشی های شهرستان نظرآباد

عادل حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: همکاران بنده بر واحدهای صنفی طلا فروشی و فعالیت آنان از حیث عرضه طلا با عیار استاندارد و نظارت بر فروش مسکوکات پیگیری مستمری خواهند داشت.

حنیفی در ادامه گفت: واحد بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی شهرستان نظرآباد آماده دریافت گزارشات شهروندان این شهرستان در خصوص عملکرد اصناف و واحد های صنفی بوده و در سریع ترین زمان ممکن به گزارشات آنان رسیدگی خواهد شد.