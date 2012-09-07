اجرایی شدن طرح نظارت بر طلا فروشی های شهرستان نظرآباد

عادل حنیفی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: همکاران بنده بر واحدهای صنفی طلا فروشی و فعالیت آنان از حیث عرضه طلا با عیار استاندارد و نظارت بر فروش مسکوکات پیگیری مستمری خواهند داشت.
حنیفی در ادامه گفت: واحد بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی شهرستان نظرآباد آماده دریافت گزارشات شهروندان این شهرستان در خصوص عملکرد اصناف و واحد های صنفی بوده و در سریع ترین زمان ممکن به گزارشات آنان رسیدگی خواهد شد.
این فعال صنفی با تقدیر از توجه فرماندار شهرستان نظرآباد به موضوع اصناف حتی در مسائل جزئی و توجه ویژه وی به موضوع بازار در جلسات و کمیسون های مربوطه ادامه داد: در حال حاضر برگزاری جلسات در باب مسائل مختلف بازار و اصناف از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: امید می رود سایر دستگاه های دخیل در امر کنترل بازار شهرستان نظرآباد هم با دلسوزی و توجه بیشتری در این خصوص تلاش کنند؛ مطمئناً ثمره این تلاش ها خدمت صادقانه به مردم فهیم شهرستان نظرآباد خواهد بود.
