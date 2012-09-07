پذیرفته شدن "خروج اضطراری" در بخش مسابقه ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی "خروج اضطراری" به تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد و نویسندگی و کارگردانی مهدی جعفری به بخش مسابقه داستانی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران راه یافت.

از مجموع یک هزار و چهار فیلم رسیده به دبیرخانه این جشنواره 102 فیلم توسط هیئت انتخاب آثار، متشکل از بهمن حبشی، عباس رافعی، مهدی فیوضی، کاوه بهرامی مقدم، سعید مترصد و انسیه شاه حسینی برای حضور در بخش مسابقه داستانی جشنواره پذیرفته شدند.

بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 10 تا 16 مهرماه در تهران برگزار می‌شود.

فیلم "خروج اضطراری" که در شهرعقدای شهرستان اردکان تصویربرداری شده درباره داستان پسر بچه‌ای است که در روز اول مدرسه به طور زیرکانه و غیرعادی قصد فرار از مدرسه را دارد که در این میان با برخوردهای عجیب و غریبی روبرو می شود و...

مهدی جعفری تا کنون سه فیلم با موضوع کودک به تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد ساخته است.

این فیلم تاکنون در جشنواره‌های بین المللی فیلم لوکانیا و اوورلوک ایتالیا که تابستان امسال برگزار شد به نمایش درآمده است.

این فیلم همچنین در بخش فیلمنامه چهل و هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان دنا که تیرماه امسال برگزار شد، رتبه اول را کسب کرد.