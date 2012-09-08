تلاش برای ارتقاء جایگاه امامزادگان ضرورت دارد

کتایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تلاش برای ارتقاء جایگاه امامزادگان در جامعه و همچنین تبیین نقش موثر زنان در تکریم امامزادگان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: امامزادگان منشا خیر و برکت برای استان و ملجا و مامن معنوی مومنان در همه اقشار جامعه بوده و خواهد بود و باید در جهت ارتقاء جایگاه ایشان در جامعه و به ویژه در میان نسل جوان تلاش کرد.

وی حب و دوستی با اهل بیت و خاندان مطهر انها را بهترین راه گریز از آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: برای آشنایی و پیوند هر چه بیشتر آحاد جامعه با شیوه و سیره اهل بیت نیازمند اقدامات فرهنگی کارشناسانه هستیم.

هاشمی بر نقش موثر زنان در تکریم مضاعف امامزادگان تاکید کرد و گفت: زنان به عنوان قشر تاثیر گذار در جامعه باید در جهت پیوند روزافزون خانواده ها و به خصوص نوجوانان و جوانان با امامزادگان و تشویق و ترغیب برای حضور در اماکن متبرکه تلاش کنند.

وی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان از قبیل آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیستی که از جامعه بالای اماری زنان برخوردار هستند باید با اقداماتی نظیر برگزاری اردوها و جلسات و کارگروه های مختلف در امامزادگان از توان و پتانسیل زنان در جهت ارتقای جایگاه امامزادگان بهره برداری کنند.

همایش بزرگ بانوان پشت جبهه در البرز برگزار می شود

مشاور امور بانوان در استانداری البرز از برگزاری همایش بانوان پشت جبهه در استان البرز خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این همایش تبیین جایگاه، نقش و منزلت زن در جامعه، ارج نهادن به مقام زن و همچنین پاسداشت خدمات بانوان در پشت جبهه ها است.

وی گفت: این همایش با حضور خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و همچنین بانوان موفق در حوزه خدمت رسانی برگزار خواهد شد.

