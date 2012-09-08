به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر در دیدار و سرکشی از خانواده شهید حسین همتیان که به اتفاق فرمانده حوزه خاتم، شهردار درجزین و نماینده شورای شهر برگزار شد، گفت: شهدا عمود خیمه انقلاب، هستند و اگر شهدا جانشان را فدا نمی‌کردند امروز،دشمن تمام ارزش های ما را از میان برچیده بود.

یحیی دین‌پرور اظهار داشت: شهدا با مردانگی و مجاهدت، امنیت، اقتدار، عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی را برای مملکت به ارمغان آوردند.

وی افزود: دفاع مقدس تجسم واقعه عاشورا است و شهدا مصداق حیات الهی و تجسم بخش آیات خداوندی هستند.

مسابقات فوتسال جام صالحین برگزار می شود

مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه گرمسار گفت: مسابقات جام صالحین برای دومین سال پیاپی مسابقات فوتسال جام صالحین در سپاه ناحیه گرمسار و آرادان از تاریخ 10 تا30 شهریور ماه برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ابوذر عامری با اعلام این مطلب افزود: با توجه به بازخورد خوبی که سال گذشته از اجرای این جام به دست آمد و میزان بالای رضایتمندی سرگروه‌ها و مربیان، بر آن شدیم که برای سال دوم نیز این جام را برگزارکنیم.

وی بیان داشت: سال گذشته تعدادی از جوانان ورزش دوست که حتی عضو بسیج نبودند به واسطه اجرای این جام به سوی حلقه‌های صالحین جذب شوند.

مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه گرمسار خاطرنشان کرد: مسابقات فوتسال جام صالحین در ناحیه آرادان و در دو مرحله حوزه‌ای و ناحیه‌ای برگزرار می شود که مرحله حوزه‌ای از تاریخ 10تا20شهریور ماه و مرحله ناحیه‌ای از20تا30شهریور ماه برگزار می‌شود.

عامری افزود: این مسابقات در سه رده سنی نوجوانان جوانان و بزرگسالان برگزار می‌شود و 30 تیم در مرحله ناحیه شرکت خواهند داشت.

گردهمایی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت فرومد برگزار شد

فرمانده سپاه ناحیه میامی در گردهمایی فرماندهان پایگاه‌های مقاومت و مربیان حلقه‌های صالحین حوزه سلمان فارسی فرومد گفت: مهم‌ترین قدرت نرم در مکتب نورانی اسلام قرآن و عترت است و با تمسک به این دو می‌توان قدرت‌های نرم فرهنگ اسلامی از جمله ایمان و معرفت، تقوا، عمل صالح، جهاد، ایثار و شهادت طلبی را شناسایی کرد.

عباسعلی کاظمی اظهار داشت: هرگاه ایمان و اعتقاد به باورهای دینی در جامعه‌ای تقویت شود، این جامعه و حکومت شکست‌ناپذیر خواهند شد، همانطور که امام (ره) رمز پیروزی را کلمه توحید دانستند.

وی افزود: هر گاه پایبندی فکری، قلبی و عملی آحاد جامعه و امت به باورهای دینی محکم باشد، هیچ قدرتی از قدرت‌های سخت و نرم این امت را نمی‌تواند زمینگیر کند.

کاظمی با اشاره به برگزاری اجلاس غیرمتعهدها گفت: دشمنان که در جهان کنونی چشم دین موفقیت ایران را ندارند در اجلاس غیرمتعهدها بار دیگر سربلندی و سرافرازی ایران را دیدند.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه کربلا بسطام برگزار شد

امام جمعه بسطام در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه کربلا که در نمازخانه حوزه کربلای شهر بسطام برگزار شد، گفت: بسیجیان موتور محرک جامعه اسلامی بوده و قدرت بازدارندگی نظام اسلامی در برابر هجمه‌های دشمنان داخلی و خارجی را افزایش داده‏اند و این را به حق ثابت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام عباس معصومی اظهار داشت: سپاه و بسیج بازوی توانمند اقتدار ایران اسلامی هستند و بنیانگذار جمهوری اسلامی با دوراندیشی و نگاه عمیق و ژرف خود برای حفظ انقلاب و ارزش‌های الهی این نهادهای مردمی را تشکیل داد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در به انزوا کشاندن ایران اسلامی با تمام قدرت افزود: دشمنان از قدرت ایران اسلامی هراس دارند و تلاش می‌کنند ایران را به انزوا بکشانند که تاکنون به فضل الهی و وحدت مردم و مسئولین نتوانسته و نخواهند توانست.

امام جمعه بسطام خاطرنشان کرد: ملت و مسئولین نشان داده‌اند که هرچه تهدیدات دشمنان بیشتر شود عزم و اراده آنها بیشتر می‌شود و این باعث تضعیف روحیه دشمنان انقلاب و سربلندی نظام جمهوری اسلامی در جهان شده است.

در این مراسم از زحمات غلامحسن حسین‌پور در مدت تصدی مسئولیت فرماندهی حوزه کربلا تقدیر و ولی‌الله غلامی به عنوان سرپرست جدید حوزه کربلای بسطام معرفی شد.

برترین های مسابقات قرآن پایگاه حضرت سکینه (س) معرفی شدند

فرمانده پایگاه حضرت سکینه (س) سمنان با اشاره به معرفی برترین‌های مسابقات قرآنی این پایگاه افزود: این پایگاه در طول سال مسابقات متعددی در مقاطع سنی مختلف با هدف انس با قرآن و پیشرفت در راه کسب معرفت نسبت به این کتاب آسمانی برگزار می‌کند.

کوکب فیض بیان داشت: پایگاه حضرت سکینه در مقطع نوجوانان در طول سال مسابقات را در دو گروه مهد محراب و حافظان قرآن برگزار می‌کند.

وی گفت: گروه حافظان قرآن به چهار گروه حفظ هشت، چهار، دو و یک جزء تقسیم شده است که در حفظ هشت جزء خواهران کوثر ریواز، مریم ریاحی و ریحانه عزیزی به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

فرمانده پایگاه حضرت سکینه (س) سمنان افزود: عناوین اول تا سوم مسابقات قرآن را در گروه حفظ چهار جزء نیز زهره کیوانی، فاطمه ریواز و مریم کیوانی، در حفظ دو جزء کوثر دوست محمدی، فاطمه دارابی و دانیال نیکزاد و در حفظ یک جزء یگانه یوسفیه، یگانه نظری و فاطمه یوسفیه کسب کردند.