ابراهیم میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با نامساعد خواندن وضعیت داوری کشور ضمن بیان مطلب فوق گفت: امروز شاهد هستیم در تصمیم‌گیری‌های مهم داوری کشور از نظرات پیشکسوتان داوری استفاده نمی‌شود که این مسئله زیادی خوبی نیست و باید از تجربیات چنین افرادی به بهترین شکل بهره برد.

وی با اشاره به اینکه باید از تفکرات نخبه‌های داوری از جمله فنایی و مرادی بهره برداری مناسب صورت گیرد، اضافه کرد: تا زمانی که این مشکلات به حداقل نرسد، داوری ایران پیشرفت نمی‌کند. اینکه تنها چنین افرادی حکم بگیرند اما در زمان تصمیم‌گیری‌های مهم بیرون گود باشند، اتفاقی منطقی نیست و باید از تمام فکرها برای بهبودی شرایط داوری استفاده کرد.

کمک داور پیشکسوت ایران در مورد اعلام فهرست داوران و کمک داوران بین المللی کشورمان افزود: باید برای انتخاب این نفرات همه شرایط را در نظر گرفت و کسانی را انتخاب کرد که شایستگی حضور در فهرست بین المللی را دارند. تصمیم‌گیری در مورد این نفرات هم نباید تنها توسط یکی دو نفر صورت گیرد بلکه باید در نشست‌های متوالی و در نظر گرفتن فاکتورهای لازم، بهترین نفرات را انتخاب و معرفی کرد.

وی با اشاره به اینکه از نظر AFC یک داور بین المللی باید دارای فاکتورهایی از جمله قد و قواره، شخصیت، عملکرد مناسب در دوره زمانی مشخص و تسلط به زبان انگلیسی باشد، خاطرنشان کرد: انتخاب این نفرات باید به صورت جمعی باشد تا حق هیچکس تضییع نشده و حق به حقدار برسد.

میرزابیگی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: متاسفانه در ادوار گذشته هم شاهد بودیم انتخاب برخی افراد تنها به دلیل شایستگی‌های داوری نبوده و مسائل بیرونی در این انتخاب‌ها تاثیر داشته است. امیدوارم در انتخاب نفرات امسال، مشورت‌های لازم انجام شود، جلوی برخی دخالت‌ها گرفته شده و در تصمیمات تنها به شایستگی داوران توجه شود.

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظرها در یک جمع باعث بهبود آن خواهد شد، تاکید کرد: وجود اختلاف نظر در کمیته داوران خوب است اما نباید مسائل شخصی را وارد اختلاف نظرهای کاری کرد. متاسفانه شاهد هستیم برخی‌ها اختلاف نظرات شخصی را در تصمیم‌گیری‌های خود داخل می‌کنند که این مسئله به کمیته داوان و در نهایت فدراسیون فوتبال لطمه خواهد زد.

کمک داور پیشکسوت ایران اصفهانیان را شخصی پاک و با حجب و حیا خواند و در پایان گفت: از ایشان درخواست دارم در تصمیماتش، حجب و حیا را کنار گذاشته و اقداماتی را انجام دهد که به نفع جامعه داوری باشد. اینکه ایشان همانند قدیم حجب و حیا به خرج دهد و در اتفاقاتی که در کمیته داوران و دپارتمان داوری می‌افتد حضور فیزیکی نداشته و دخالت نکند، به سود داوری نخواهد بود.