آمار جمعیت دانشجویی در سال تحصیلی جدید/ تعداد صندلیهای خالی

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار دانشجویان در سال تحصیلی 92-91 اظهار داشت: امسال حدود 4 میلیون و 400 هزار دانشجو در 2 هزار و 200 موسسه آموزش عالی سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد و به دانشگاهها مجوز داده شد سال تحصیلی را از شنبه 18 شهریورماه آغاز کنند و برخی دانشگاهها از امروز به استقبال سال تحصیلی جدید خواهند رفت.

وی با اشاره به جمعیت دانشجویی زیر تحصیلات تکمیلی که امسال صندلیهای در نظر گرفته شده را پر می کنند، اظهار داشت: امسال یک میلیون و 80 هزار صندلی در دانشگاههای دولتی از جمله، علمی کاربردی، پیام نور، فنی و حرفه ای، غیرانتفاعی در نظر گرفته شده اما تعداد داوطلبان چیزی در حدود 930 هزار نفر است که در واقع باز هم یک سری صندلی خواهیم داشت.

500هزار صندلی خالی در سال تحصیلی جدید

مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که در سال تحصیلی جدید چه میزان صندلی خالی در دانشگاهها پیش بینی می شود، اظهار داشت: حداقل یک ظرفیت 500 هزار نفری در آموزش عالی برای همه زیرنظامها از جمله کاردانی و کارشناسی خالی خواهد ماند.

در تحصیلات تکمیلی ظرفیت مورد نیاز را نتوانستیم فراهم کنیم

وی همچنین درباره ظرفیت تحصیلات تکمیلی گفت: در دکتری 130 هزار داوطلب داریم در حالیکه تنها 10 هزار نفر پذیرفته می شوند و برای کارشناسی ارشد تعداد متقاضیان حدود 10 برابر تعداد قبول شدگان بود که این آمار نشان می دهد در تحصیلات تکمیلی بین عرضه و تقاضا توازنی دیده نمی شود و ظرفیت مورد نیاز را نتوانستیم فراهم کنیم.

ظرفیت تحصیلات تکمیلی 2برابر می شود

عامری خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستها و برنامه های کلی اگر وضعیت موجود ظرفیت تحصیلات تکمیلی کشور را به 30 درصد افزایش دهیم تا پایان برنامه پنجم ظرفیت تحصیلات تکمیلی در کشور حداقل 2 برابر خواهد شد.

آمار دانش آموختگان در سال تحصیلی جدید

این مقام مسئول در وزارت علوم با اشاره به میزان دانش آموختگان در سال تحصیلی جدید، اعلام کرد که به طور میانگین سالانه چیزی حدود 600 تا 700 هزار دانش آموخته داریم که به این ترتیب می توان گفت نسبت ورودیها و خروجیها تقریباً برابر است.