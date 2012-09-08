ظرفیتهای نهفته گیاهان دارویی در ایلام برای مردم بازشناسی شود

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایلام دارای یک میلیون و 700هزار هکتار جنگل و مرتع است و بیش از یک هزار گونه گیاه مختلف در این استان شناسایی شده است.

وی بیان داشت: استان ایلام ذخیره گاه گیاهان دارویی در غرب کشور محسوب می شود چراکه 300 گونه گیاهی در این استان دارای خواص درمانی و دارویی هستند.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به وفور گیاهان دارویی در استان ، سرمایه گذاری در این زمینه از اولویتهای مهم این استان است.

وی تصریح کرد: برای توسعه و استفاده عموم مردم از گیاهان دارویی در اولین گام برای کارعملی در این بخش شناسایی گیاهان و منطقه ضروری است که این امر باید بر روی نمونه هایی که با اطلاعات دقیق کشاورزی همراه است انجام شود.

اعلایی افزود: در استان ایلام باید برای توسعه و پیشرفت به ظرفیت های موجود تکیه کرد و از حالت های تقلیدی به تبعیت از دیگر جاها پرهیز شود.

وی اظهار داشت: گیاهان دارویی یکی از ظرفیت های موجود و بالقوه در استان است که نیازمند توجه و تلاش ویژه در این زمینه هستیم.

اعلایی استفاده نکردن از مشارکت همگانی و خرد جمعی را از مشکلات پیش روی دستگاه های استان دانست و تصریح کرد: این روند بر توسعه و پیشرفت استان تأثیرگزار خواهد بود، بنابراین باید تمام تلاش خود را در جهت عبور از این وضعیت به کار گیریم.

استاندار ایلام ادامه داد: با توجه به اینکه دبیرخانه این ستاد در جهاد دانشگاهی است، باید ظرفیت های موجود در دستگاه ها را شناسایی کند و کار را در برنامه های مدون و به صورت عملیاتی پیش ببرد.

وی اظهار داشت: تعریف گیاهان دارویی و خواصآن در بین مردم باید اطلاع رسانی شود، به ویژه این امر در بین پزشکان خواهد توانست بیشترین انعکاس و تأثیرات را داشته باشد.

این مسئول افزود: از دیگر مشکلات حوزه گیاهان دارویی، بسترسازی برای مشارکت مردم در تمامی مراحل کاشت، فرآوری، بسته بندی، توزیع و بازاریابی است و در این زمینه ها نباید تنها به اعتبارات دولتی اکتفا کرد.

استاندار ایلام در ادامه این مبحث افزود: فارغ التحصیلان بخش کشاورزی به عنوان جامعه هدف اصلی تسهیلات بخش کشاورزی باید پیش از گذشته با مشاغل و حرفه های مرتبط با بخش کشاورزی آشنا شوند و لازم است که علاوه بر همایش یاد شده از طریق بسته های تبلیغاتی و حمایت گرفتن از رسانه و همچنین تریبون های بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی و توسعهآن ترویج شود.

وی ادامه داد: نکته ای که باید بهآن توجه داشته باشیم این است که راهکارها و اظهار نظراتی که در خصوص توسعه ی بخش کشاورزی استان مطرح می شود باید به گونه ای باشد که تفاوت های آب و هوایی، نوع خاک و تنوع محصولات کشاورزی مناطق مختلف استان درآن رعایت شده باشد.

اعلایی در ادامه سخنان خود و با اشاره به طرح توسعه کشاورزی و اعتبار 107 میلیارد تومانی این طرح تشریح کرد: این طرح به عنوان یکی از بهترین پروژه های دولت خدمتگزار و برای توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش تدوین و عملیاتی شده است و می توان با فراهم آوردن طرح های مختلف کشاورزی در قالبآن، زمینه رشد کشاورزی استان و توسعه اشتغال پایدار را موجب شد.

استاندار ایلام ادامه داد: ایجاد فرهنگ کار و تولید می تواند نقش پررنگی در اقتصاد خانواده ها داشته باشد و موضوع تولیدات خانگی در بخش کشاورزی، در این عرصه بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی با اشاره به پژوهشکده جهاد کشاورزی گفت: این مرکز باید با دور شدن از عرصه تولید، تمام تلاش و اراده خود را معطوف به تحقیق و پژوهش کنند تا به امید خداوند و علم و بصیرت جوانان و نخبگان این مرکز، زمینه برای توسعه بخش کشاورزی و به ویژه گیاهان دارویی استان فراهم شود.

استاندار ایلام بر تشکیل مستمر ماهی یکبار جلسه ستاد گیاهان دارویی استان تأکید کرد.

در استان ایلام گونه های نادر گیاهی همچون گلابی وحشی، سماق، ارغوان، لرگ، زربین، گل مینا و لاله واژگون وجود دارد که زیبایی های منحصر به فردی به مناطق مختلف استان بخشیده است.

با وجود زمین های مستعد و تناسب آب و هوایی با گونه های مختلف از گیاهان دارویی می توان با پرداختن به اینکار و نظارت دقیق بر فعالیت فعالان این حوزه، به دغدغه های مردم و مسئولان در مورد ایجاد اشتغال پاسخ داد.

در صورتی که بارندگی‌های فصل زمستان و بهار عادی و مناسب باشد، سالانه 700 تا ‏بک هزار تن انواع گیاهان خوراکی و دارویی به ارزش ‏اقتصادی هشت میلیارد ریال در استان ایلام ‏برداشت می‌شود.

ارزش گیاهان دارویی در شکوفایی اقتصاد استان ظرفیتی اساسی است و نباید ارزش افزوده گیاهان دارویی از استان خارج شود. ایلام به عنوان یکی از ناحیه های اکولوژیکی در کشور برای توسعه گیاهان دارویی شناخته شده است و با تدوین و اجرای برنامه ای جامع برای استفاده از این منابع و احیا و گسترش سطوح کشت می توان این محصولات را گسترش و در نهایت با حفاظت از این گونه ها و تکثیر آن، اشتغالزایی و در نهایت توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد.

امروزه هر تن گیاه دارویی برای 78 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می کند و همین مسئله می تواند مشوق خوبی برای مسئولان استان به منظور سرمایه گذاری در این بخش باشد.

کنگر، قارچ، تره کوهی، پنیرک، کله شگ، پاغازه و پیچگ و..جنبه خوراکی و آویشن، هفت تخمه، په گل، گل گاوزبان، تشنه داری، خارشتر، شیرین بیان پیازوکه(تره پیاز)، کنار، تایو، کله شنگ از گونه های دارویی در استان ایلام به شمار می روند.