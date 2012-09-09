دکتر مظفر شریفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم تحقیقات انجام شده در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در حوزه علوم انسانی، افزود: این تحقیقات اغلب از سوی دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی ارشد صورت می گیرد که این امر می تواند ظرفیت خوبی در جهت رفع نیازهای کشور و حل مشکلات باشد.

مدیرکل برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ادامه داد: تاکنون موضوعات اغلب پایان نامه ها و رساله هایی که در حوزه های علوم انسانی و غیر علوم انسانی انتخاب می شد بر اساس سلائق و تجربیات اساتید صورت می گرفت و بر این اساس پایان نامه ها از سوی دانشجویان اجرایی و از آن دفاع و در نهایت مقالاتی از آن منتشر می شد.



وی با تاکید بر ضرورت هدایت و ماموریت گرا شدن پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی، خاطر نشان کرد: در صورتی که برای اساتید و دانشگاه ها اولویت های تحقیقاتی تعریف شود و یا خود دانشگاه ها و اعضای هیات علمی برنامه های پژوهشی داشته باشند نوعی ماموریت گرایی و هدفمندی در رساله ها و پایان نامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایجاد خواهد شد.



شریفی از ایجاد کمیته ای در این زمینه در وزارت علوم خبر داد و یادآور شد: این کمیته با برگزاری جلسه ای تصمیم گرفت که آیین نامه ای با عنوان "آیین نامه هدفمندی پایان نامه های علوم انسانی" تدوین کند. این آیین نامه در راستای موضوعات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه های تحول علوم انسانی و هدفمندی علوم انسانی تدوین شد.



وی با اشاره به جزئیات این آیین نامه، اظهار داشت: بر اساس این آیین نامه در هر دانشگاه یک شورای تخصصی در ذیل معاونت پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تشکیل می شود. این شورا یکسری اولویت هایی را در اسناد بالادستی استخراج و به گروههای پژوهشی و آموزشی اعلام می کند. در داخل گروه ها، کمیته های پژوهشی و یا شورای گروه های تخصصی، این اولویت ها را متناسب با توان پژوهشی دانشگاه ها مجددا مورد بررسی و در نهایت یکسری سرفصل ها و اولویت های پژوهشی را تعریف می کنند.



شریفی تدوین برنامه های پژوهشی از سوی هر عضو هیات علمی را از دیگر رویکردهای این آیین نامه ذکر کرد و افزود: برنامه های پژوهشی هر عضو هیات علمی و هر گروه پژوهشی در راستای اولویت هایی است که در اسناد بالا دستی وجود دارد.



وی با بیان اینکه به این ترتیب یک برنامه جامع پژوهشی برای هر فرد و هر گروه آموزشی ایجاد می شود، گفت: موضوعات هر پایان نامه در دوره های تحصیلات تکمیلی از سوی اساتید برای هر پایان نامه انتخاب می شود، زیر نظر گروه مربوط و بر اساس اولویت هایی خواهد بود که در دانشگاه تعریف شده است. به این ترتیب پایان نامه ها و رساله ها در جهت نیازهای کشور هدایت خواهند شد.



مدیرکل برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه هدفمندی رساله های دانشجویان شامل رشته های علوم انسانی و سایر رشته ها می شود، یادآور شد: در فاز اول اجرای این طرح، پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در دستور کار قرار دارد.



وی به بیان تعیین اولویت های پایان نامه ها در حوزه علوم انسانی پرداخت و توضیح داد: تعیین اولویت ها در حوزه علوم انسانی بر اساس اسناد بالا دستی چون نقشه جامع، سند راهبردی، مطالبات مقام معظم رهبری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی عتف است که این اولویت ها دقیقا استخراج شده است.



شریفی همچنین خاطر نشان کرد: در کمیسیون ها تخصصی شورای عالی عتف وزارت علوم نیز این اولویت ها را نیز استخراج کرده است و هر دانشگاهی متناسب با توانایی هایی که دارند این اولویت ها را مد نظر قرار می دهند.