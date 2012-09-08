دستور کانادا به تعطیلی 25سفارتخانه از یکسال قبل /تعدیل لحن صهیونیست ها

به گزارش خبرنگار مهر، "خواندنی‌های سایت‌های اینترنتی" عنوان ستون جدیدی در خبرگزاری مهر است که به تازه ترین اخبار وموضع گیری سایت ها، خبرگزاری ها، روزنامه ها و پایگاه های اطلاع رسانی می پردازد. تلاش بر این است که مطالب انتخاب شده حاوی اخبار ویژه در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... باشد و به صورت طبیعی صحت و سقم مطالب نیز بر عهده پایگاه های منبع است که در ابتدای هر خبر نام آن ذکر شده است.انتشار این مطالب لزوما به معنای تایید محتوای آنها نیست و صرفا اطلاع رسانی از اخبار ویژه رسانه ها است.

کشاندن جنگ به درون مرزهای دشمن در صورت هرگونه تجاوز علیه ایران، جنجال بر سر افشای مذاکرات محرمانه اسرائیل، کاهش شدید بودجه های فرهنگی، اصلاح طلبان در فکر بازگشت،ادامه قاچاق کولبری، افزایش درآمد سرانه مردم ایران بروایت اکونومیست، خط و نشان خاخام های صهیونیست به مرسی، تعدیل یکباره لحن بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک در حمله به ایران، پایان سفر محرمانه جیمز وینفلد معاون رییس ستاد ارتش امریکا به سرزمین های اشغالی، روند خروج بیش از 30 هزار نظامی این کشور از افغانستان، ممانعت مسؤولان فرانسوی از حضور ایرانی ها در مسابقات طراحی و ساخت ماهواره (شبیه‌سازی ماهواره و فرود مریخ‌نوردها) به کشور فرانسه و دستور کانادا به تعطیلی 25 سفارتخانه از یکسال قبل برخی عناوین خبرهای ویژه امروز در سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها است.

مشرق

*تصاویر دیدار آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان و فرزندش با مقام معظم رهبری نشان می دهد آنها با لباس عبادت و زیارت پاکستانی ها در این دیدار حاضر شده اند. مردم پاکستان به ویژه شیعیان آن کشور در اماکن مقدس با پای برهنه و لباس زیارت حاضر می شوند.زرداری در این دیدار از رهبر انقلاب خواست تا برای کشورشان دعا کنند. آصف زرداری و فرزندش با پای برهنه در این دیدار دیده می شوند.

*مهمانان اجلاس غیر متعهدها به بیش از 30 شهر ایران سفر کردند تا پس از مشاهده طبیعت زیبا و اماکن تاریخی کشورمان از ایران به عنوان بهشت روی زمین و قاره ای بزرگ نام ببرند. بیشترین خرید مهمانان شامل فرش ابریشم ، طلا و جواهرات، صنایع دستی،زعفران و خاویار و شیرینی های سنتی ایران بوده است. مشهد، اصفهان، شیراز، رامسر و نمک آبرود از جمله مکان های تفریحی مورد استقبال ویژه مهمانان بوده است.

* سخنان رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی این روزها با انتقادات جدی مردم و کارشناسان از طیف های مختلف مواجه شده است. منتقدان معتقدند پس از پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در برگزاری اجلاس غیرمتعهدها و نمایش کارآمدی،امنیت ، انسجام و تاثیر گذاری در منطقه و فضای بین الملل، سخنان کنایه آمیز احمدی نژاد کام های شیرین مردم را تلخ و دستاوردهای اجلاس را ناخواسته به حاشیه برده است.

*به تازگی یکی از کاندیداهای پیشگام ریاست جمهوری اقدام به فراخوان مسوولان ستاد انتخاباتی خود از سراسر کشور نموده تا درباره برنامه ها و سفرهای استانی خود که از نیمه دوم سال آغاز می شود توضیحاتی را ارائه نماید. وی در این جلسه تاکید کرده که به هیچ وجه انصراف نخواهد داد و تا آخر انتخابات حضور خواهد داشت. وی به مسئولان ستادهای استانی خود گفته فعلا بودجه ای 20 میلیاردی برای انتخابات کنار گذاشته است.

* جلسات انتخاباتی اصلاح طلبان در روزهای اخیربه اوج خود رسیده به گونه ای که از زمان فتنه 88 تاکنون بی سابقه بوده است. (خ-ت) یکی از همکاران امنیتی حجاریان در این جلسات می گوید:" به نظر من نفس حضور اصلاح طلبان در انتخابات که منجر به وحدت و انسجام گروه های اصلاح طلب و شبکه سازی اجتماعی می شود مهمترین دستاورد خواهد بود."

*یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم چندی قبل با سفر به قم و استقرار دو روزه در این شهر موفق شد با تعدادی از علما دیدار و برنامه های آینده خود را تشریح نماید.

*پس از پیشنهاد روزنامه دولت اخیرا نیز برخی مدیران دولتی پیشنهاد داده اند به خاطر برگزاری خوب اجلاس غیرمتعهد ها در تهران از سوی رئیس جمهور مدال لیاقت به علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه اهدا شود.

*یکی از فعالان فتنه 88 پیش از سفر بان کی مون به تهران در نامه ای از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود دیداری با وی در تهران داشته باشد. این در حالی است هنگام سخنرانی بان کی مون در اجلاس، فرد یاد شده در استخر و سونا به سر می برد.

*اقدام قاطع دولت در برخورد با سه کارخانه بزرگ تولید لبنیات که در ایام برگزاری اجلاس سران غیر متعهد ها اقدام به افزایش غیرقانونی محصولات خود کردند ستودنی است. این کارخانجات بلافاصله پلمپ و 10 میلیارد تومان جریمه شدند.صاحبان کارخانه ها به اقدام اشتباه خود اعتراف کرده و خواستار مماشات دولت با خود شده اند.

*تلاوت دختران و زنان قاری در برنامه های قرآنی صدا و سیما به ویژه در برنامه هایی که که داوران و مجریان آن مرد می باشند با انتقادات جدی مخاطبان مواجه شده و ترویج این فرهنگ را مخالف آموزه های قرآنی می دانند.

*عبدالله نوری در جلسه ای با انتقاد از سر درگمی و تعلل بیش از حد اصلاح طلبان در معرفی کاندیدای ریاست جمهوری گفته است:" من تا آبان صبر می کنم اگر اصلاح طلبان به وحدت و اجماع تا آن موقع نرسند به شخصه کاندیدای مطلوب خود را معرفی خواهم کرد". وی تاکید کرده کاندیدایی که معرفی می شود قطعا تایید صلاحیت خواهد شد.

*شنیده ایم مصاحبه یک عضو نهاد ریاست جمهوری درباره اجاره خودروهای تشریفاتی مربوط به بخش محدودی از خودروها بوده است. برای این اجلاس تعداد قابل ملاحظه ای خودرو خریداری شد که پس از پایان اجلاس این خودروها به برخی وزارتخانه ها و نهادها همچون وزارت خارجه و نیروی انتظامی واگذار می شود.

*مسوولان برخی نهادهای فرهنگی نسبت به کاهش شدید بودجه های فرهنگی خود در سال 91 ابراز نگرانی کرده و معتقدند ادامه روند کنونی به تعطیلی برنامه های آنان به ویژه در دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی منجر خواهد شد.

*علیرغم تاکید مدیریت صداوسیما بر لزوم اجرای الگوی عفاف و حجاب در برنامه ها واستفاده از مجریان مرد برای مهمانان مرد و مجریان زن برای مهمانان زن، این دستورالعمل در بسیاری از برنامه ها به ویژه برنامه های سیاسی اجرا نمی شود.

*در جلسه اخیر یکی از گروه های اصلاح طلب به نقل از خاتمی گفته شده :" اگر به اجماع روی یک کاندیدای واحد هم برسیم باز هم شکست خواهیم خورد". در این جلسه مباحثی درباره چگونگی حضور در انتخابات به صورت گزینه حداقلی و یا صرفا دعوت مردم به مشارکت مباحثی مطرح شده و حاضران معتقد بودند باید تمام توان خود را مصروف شوراها نماییم.

*در حالی که در سال 73 تنها سه شبکه تلویزیونی فارسی زبان شامل شبکه تلویزیونی گروهک نفاق و دو شبکه لس آنجلسی مشغول فعالیت علیه امنیت و فرهنگ مردم کشورمان بودند، در سال 91 این تعداد به 125 شبکه فارسی زبان رسیده که از این تعداد 13 شبکه فقط مخصوص پخش سریال و فیلم های سینمایی هستند.

*افراد ساکن در شهرها و شهرک های صهیونیستی از دریافت گسترده پیامک ها و ایمیل هایی به زبان عبری خبر می دهند که در آنها تاکید شده در صورت هرگونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران،خاک رژیم صهیونیستی تبدیل به جهنم و گورستان اسرائیلی ها خواهد شد.

*شبکه "المیادین" پاسخ می دهد؛واکنش ایران به حمله رژیم اسرائیل چه خواهد بود؟ بزرگترین مستند درباره جنگ جهانی سوم که با حمله رژیم صهیونیستی به ایران آغاز و با نابودی رژیم صهیونیستی و پایگاه های آمریکا در منطقه پایان می یابد روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی "المیادین" لبنان پخش می شود."علی شهاب" یکی از سناریست های این مستند جنجالی که خبر ساخت آن بازتاب گسترده ای در محافل آمریکایی و صهیونیستی داشته است در گفت وگو با خبرنگار گروه بین الملل مشرق با اعلام این خبر، تصریح کرد: این مستند که "حافة الهاویة" (پرتگاه دوزخ) نام دارد و توسط "حسین سماحه" کارگردانی شده است، حمله احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش های جمهوری اسلامی ایران به این حمله احتمالی را در سطح منطقه به تصویر کشیده است.

*آقای "اقتصاد دولت" همچنان غایب؛تاوان غیبت آقای سخنگو را چه کسی می دهد؟ نشست های خبری سخنگوی قوه قضاییه در حالی دو هفته یک بار و به طور منظم تشکیل می شود که از سالگرد آخرین نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت چند روزی گذشته است!

نسیم

*مجید انصاری طی یادداشتی در هفته‌نامه 'آسمان': اصلاح‌طلبان به دنبال فضایی هستند تا بتوانند از خود رفع اتهام کنند/ آنها باید کاندیدای مورد نظر خود را به مردم معرفی کنند/ در صورت تغییر فضا احتمال دارد 'روسای‌جمهور' سابق دوباره پا به عرصه انتخابات بگذارند.

*رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: تصمیم دولت کانادا اقدامی انتقام‌جویانه در واکنش به برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس عدم تعهد در تهران بود/ تمام تصمیم‌گیری‌های مهم کانادا توسط فرماندار انگلیسی این کشور با هماهنگی ملکه انگلیس انجام می‌شود.

*وزیر ارشاد: در راستای تولید فیلم‌های فاخر سینمایی، یک تفاهم‌نامه همکاری سینمایی با وزارت فرهنگ و جوانان فلسطین به امضاء رسیده‌ است/ فیلمی درباره جنگ 22روزه غزه با همکاری وزارت فرهنگ فلسطین ‌ساخته می‌شود

*شائول موفاز، رئیس حزب صهیونیستی کادیما، استیضاح بنیامین نتانیاهو را به دلیل 'بی‌توجهی در جلوگیری از افشای محتوای نشست محرمانه اخیر کابینه' این رژیم خواستار شد.

*منصور حقیقت‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با «نسیم» از بررسی پیشنهاد قطع رابطه تجاری و اقتصادی با کانادا و تحریم کلیه کالاهای این کشور در جلسه روز یکشنبه کمیسیون خبر داد.

*عباس معمارنژاد، رئیس‌کل گمرک در گفتگو با «نسیم» با اشاره به رشد 320 درصدی صادرات خودرو در پنج ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت 24 هزار و364 دستگاه خودروی سواری به ارزش 137 میلیون دلار از کشور صادر شد/ میانگین قیمت هر خودروی سواری صادراتی 5624 دلار بود.

*وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) اعلام کرد؛ روند خروج بیش از 30 هزار نظامی این کشور از افغانستان در جریان است و قبل از زمان مقرر به پایان می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان

افشاگری باشگاه خبرنگاران از یک تصمیم کاملا غیر دیپلماتیک: دولت کانادا که همچون دولت های غربی در بحران شدید اقتصادی فرو رفته است و تا ورشکستگی ملی فاصله زیادی ندارد، از چیزی حدود یک سال پیش در دستوری محرمانه به وزارت امور خارجه از آنها می خواهد طرح تعدیل نیروهای محلی و سپس تعطیلی سفارت خانه های خود در چندین کشور را در دستور کار خود قرار دهند.وزارت امور خارجه هم که منابع مالی خود را به دلیل بحران شدید مالی و اقتصادی دولت رو به کاهش می بیند، در دستوری به سفارت خانه های خود در 25 کشور دنیا از جمله ایران دستور تعدیل نیروهای محلی و در نهایت تعطیلی سفارت خانه را صادر می کند.مسئولان سفارت خانه کانادا در تهران بیش از 4 ماه پیش، 250 کارتن از وسایل و تجهیزات سفارت خانه کانادا در تهران را بسته بندی کرده و به کانادا منتقل می کنند تا سفارت خانه این کشور در تهران به صورت نیمه تعطیل در بیاید.

* به گزارش اکونومیست درآمد ناخالص داخلی مردم در ایران رشد خوبی نشان می دهد.طبق گزارش این مرکز، در سال گذشته این رشد 5930 هزار دلار بوده است که در سال جاری به 6130 هزار دلار رسیده است.پیش بینی ها نشان می دهد که در سال آینده این رقم به 6970 هزار دلار و در سال 2014 به 7630 هزار دلار خواهد رسید و در سال 2016 به 9720 هزار دلار می رسد.

* پارلمان میانمار روز جمعه با پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر معرفی 12 فرد جدید برای احراز سمت های وزارتخانه ای در کابینه این کشور موافقت کرد که یکی از این دوازده فرد جدید، وای لیووین است که برای احراز وزارت دفاع معرفی شده است. وای لیووین جایگزین ژنرال هلا مین خواهد شد . هلامین همان فردی است که گفته می شود کشتارهای مسلمانان با نظارت و فرماندهی وی انجام شده و طی ماههای گذشته، دیدارهایی نیز با مقامات آمریکایی از جمله "درک میشل" فرستاده ویژه دولت آمریکا داشته است که به نظر می رسد با توجه به نزدیکی ناگهانی دولت آمریکا به این کشور، کشتارهای مسلمانان نیز با تایید یا حداقل سکوت منفعل غربی ها همراه بوده است.

* نویسنده وبلاگ مرصاد در تازه ترین مطلب به توهین بی شرمانه هدی آقا سلطان به حاج حسن طهرانی مقدم واکنش نشان داد و نوشت:یکی از این افراد، هدی آقا سلطان خواهر ندا آقاسلطان هست که این‌ روزها دیگه همه به لطف زنده نگه داشتن یاد و خاطر دختر از دست رفته این خانواده توسط خواهر عزیزش!، رنگ لباس زیرش رو هم می دونن!.انتشار عکسهای نیمه عریان از خودش و خواهرش در سواحل ترکیه و تو بغل این و اون و انتشار حتی عکس های لباس زیر خواهرش در فضای مجازی برای چیست؟ برای مبارزه دموکراتیک با نظام جمهوری اسلامی؟اما توهین این ... به سردار اسطوره ای انقلاب اسلامی یعنی شهید حاج حسن طهرانی مقدم هرچند در وهله اول خون آدم رو به جوش میاره که چطور میشه به چنین کسی توهین کرد اما بعد از فروکش اون جوشش اولیه، موجب خوشحالی میشه که مگر دشمنای این افراد جز از ... باید باشند؟او در مطلب فیس بوک خود با اشاره به نصب بیلبوردهای سردار شهید طهرانی مقدم در تهران که روی آن درج شده: «روی قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می خواست اسراییل را نابود کند»، نوشته:«این عکس رو چند روزه تو خیابون های تهران می بینم. می دونی خوبیش چیه؟ اینه که این برادرها همون جایی نابود میشن که میشینن واسه نابودی بقیه نقشه میکشن… سردار این آرزوی بزرگت رو همراه با سنگدلیها و گناهات به زیر خروارها خاک بردی. می فهمی؟ با خودت به ...»

روزنامه قدس

* بتازگی سایت سازمان تأمین اجتماعی ضوابط «رئیس و مرئوسی» را رعایت کرده و سعید مرتضوی را «دکتر» معرفی کرده است!

* راه اندازی شبکه جدایی طلب!بنابر اخبار رسیده یکی از شبکه های کردستان عراق که با ماموریت تشکیل کردستان بزرگ توسط کردهای جدایی طلب راه اندازی شده است هم اکنون توسط آنتن های تلویزیونی مناطق شمال غرب قابل مشاهده می‌باشد.

* خاخام «شموئیل شموئیلی» با ادعای اینکه مرسی، رئیس جمهور مصر در تلاش برای حمله به بیت المقدس است، گفت: اگر اسراییل هم اکنون به رویارویی با مصر بر نخیزد، محمد مرسی به رهبری مخالف همچون جمال عبدالناصر تبدیل می‌شود و مجبور می‌شویم هزینه سنگین آن را بپردازیم.

کیهان

* ارگان حلقه لندن عملکرد گروهک موسوم به شورای هماهنگی سبز را که در پاریس و بروکسل فعالیت می کند، موجب ایجاد ناامیدی و اختلاف در میان اعضای جنبش سبز معرفی کرد.پایگاه اینترنتی جرس با بیان اینکه انتظار می رفت این شورا در دوران محدودیت سران جنبش، باعث انسجام بدنه شود، نوشت: به نظر می رسد این شورا در انجام وظیفه چندان موفق نبوده است.

* دویچه وله آلمان این مطلب را در گزارشی مربوط به معرفی رسمی باراک اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات و در ارزیابی مجادلات تند اوباما و رامنی نوشت: اوضاع داخلی آمریکا محور اصلی سخنرانی اوباما بود و او در حوزه سیاست خارجی تنها به تکرار کلیات بسنده کرد. او در این سخنرانی تنها یک بار کلمات «ایران» و «اسرائیل» را به زبان آورد.

* شبکه رسانه ای اپوزیسیون به خاطر سکوت درباره نتیجه توأم با ناکامی فراخوان «حاشیه سازی در حاشیه اجلاس تهران» متهم به بی مسئولیتی و بی صداقتی شد.پایگاه اینترنتی گویانیوز با تصریح بر اینکه کمترین استقبال از فراخوان الله اکبر شبانه در حین برگزاری اجلاس غیرمتعهدها نشد، نوشت: شیوه هایی همانند «خود را از شر پرونده ای خلاص کردن» و «عدم اعتراف به ارتکاب خطا» رفتارهایی است که در میان فعالان جنبش سبز و رسانه های آنان به تکرار دیده می شود. یکی از نزدیک ترین آنها نحوه مواجهه با عدم استقبال از فراخوان بانگ الله اکبر رسانه های سبز در هفته گذشته همزمان با اجلاس عدم تعهد در تهران است. پیش از این فراخوانی در سایت های جنبش سبز (کلمه، سحام نیوز، جرس، ادوار نیوز، نوروز، امروز، ندای سبز آزادی و ندای آزادی) با عنوان «فراخوان بانگ الله اکبر، چهارشنبه و پنج شنبه، ساعت ده شب منتشر شد. این برنامه درصدد بود که از فرصت حضور برخی سران کشورهای عدم تعهد و دبیرکل سازمان ملل استفاده کند.گویانیوز نوشت: با مرور سایت هایی که این فراخوان را منتشر کردند مشخص می شود که هیچ گونه خبر یا تحلیلی از نتیجه این فراخوان منتشر نشده است.

* بنیامین نتانیاهو خواستار تحقیق و انجام تست دروغ سنجی از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل به خاطر افشای مذاکرات محرمانه شد.«یدیعوت آحارونوت»، پرتیراژترین روزنامه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه به نقل از یکی از شرکت کنندگان در نشست امنیتی نوشته بود که مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بر سر چگونگی مواجهه با برنامه اتمی ایران اختلاف نظر دارند و شماری بر این عقیده اند که حمله به تأسیسات هسته ای ایران دیگر مؤثر نیست و خسارات عظیمی را در اسرائیل برجای می گذارد.

* حسین شریعتمداری:شواهد و قرائن موجود از بحران سخت و شکننده ای حکایت می کند که امروزه دولت اردوغان به علت همراهی با آمریکا، اسرائیل، عربستان و قطر برای مقابله با دولت سوریه، یعنی یکی از محورهای اصلی مقاومت منطقه با آن روبرو است. نمایندگان پارلمان در مصاحبه با رسانه ها از اردوغان می پرسند؛ اگر پایگاه های نظامی ترکیه را برای آموزش تروریست ها در اختیار کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی قرار نداده ای چرا درخواست نمایندگان مردم برای بازدید از این پایگاه ها را نمی پذیری؟! مرحوم نجم الدین اربکان، مؤسس حزب رفاه که چندی قبل دار فانی را وداع کرد، با مواضع چند سال اخیر اردوغان به شدت مخالف بود. ایشان در گفت وگو با یکی از دیپلمات های عالی رتبه مسلمان با ابراز نگرانی گفته بود؛ اردوغان در ابتدا مانند یک خوشه انگور، شیرین بود و من نگرانم که دشمنان ترکیه از این انگور، شراب بگیرند!

وطن امروز

*حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پنجشنبه در مراسم یادواره 115 شهید بخش کومله شهرستان لنگرود با اشاره به توطئه دشمنان در حمله به ایران هشدار داد که در صورت هرگونه تجاوز علیه ایران جنگ را به درون مرزهای دشمنان می‌کشانیم. سردار سلامی با اشاره به توطئه دشمنان در حمله به ایران گفت: دشمن پی به قدرت ما برده است و می‌داند ما اجازه هیچ جنگی علیه سرزمینمان را نمی‌دهیم.

*آل اسحاق: فرمانده مقتدر ارزی می‌خواهیم .نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادی کشور است که باید به نحوی مناسب ساماندهی شود؛ چراکه هرگونه تلاطم در این حوزه و عدم‌ثبات در بازار ارز، کل اقتصاد را به تلاطم وامی‌دارد. در بعد ملی باید به جای خرده‌گیری از یکدیگر به سراغ یافتن راه‌حل برویم. نباید انگشت روی نقاط ضعف گذاشت و تنها به دنبال یافتن مقصر بود.

*تیم شهاب کن ست (Cansat) کشورمان که برای حضور در مسابقات طراحی و ساخت ماهواره (شبیه‌سازی ماهواره و فرود مریخ‌نوردها) به کشور فرانسه رفته بود با ممانعت مسؤولان فرانسوی برای ورود به محل برگزاری مسابقات، به میهن بازگشت. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، این تیم متشکل از 5 دانشجو که نخبه‌های علمی و فنی دانشگاه کاشان هستند، پس از 7 ماه تلاش شبانه‌روزی، قرار بود در این مسابقات شرکت کند. محل برگزاری مسابقات، یکی از سایت‌های وزارت دفاع فرانسه بود

خبر آنلاین

*روزنامه جمهوری اسلامی: شرط رابطه با مصر قرار گرفتن مرسی در چارچوب واقعی انقلاب مصر است

جهان نیوز

*رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان به روزنامه باکو: نمی‌توانیم در حالی‌که آقای خامنه‌ای هستند مسائل دینی خود را با الهام علی‌اف مطرح کنیم.

*روزنامه آمریکائی «یویورک پست» گزارش داد که فعالان مخالف دولت ایران از هم اکنون در فعالیتند تا از دست‌یابی هیئت ایرانی همراه محمود احمدی‌نژاد به هتل‌های نیویورک ممانعت کنند.یک گروه از فعالان سیاسی خواهان تحریم هتلی شدند که قصد دارد خدمات لوکس به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به هنگام اقامت دراین شهر ارائه نماید.به نوشته این روزنامه، دفتر ریاست *جمهوری ایران هتل مجلل وارویک را درخیابان ششم نیویورک برای مدت برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل ذخیره کرده است.

محدوده

*کشتی گیر طلایی ایران در المپیک لندن گفت:« آنقدر بدهکار بودم که پاداش المپیک را خیلی زود خرج کردم!» پاداش المپیک را یکی دو روزه خرج کردم! بعد از دریافت پاداش طلای المپیک خیلی ها که نیازمند بودند به من مراجعه کردند که شرمنده آنها شدم.

فارس

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: سیا و موساد مولد القاعده و تکفیری‌ها و جریان تروریسم دولتی در منطقه و بلکه جغرافیای استکبار ستیزی هستند. سردار سرلشکر حسن فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیرامون نقش آفرینی سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی استکباری در شکل گیری گروه‌های تروریستی و تکفیری اظهار داشت: فرقه سازی در جهان اسلام و افراطی‌گری القاعده و تکفیری‌ها نقشه سازمان‌های جاسوسی سیا، موساد و MI6علیه امت اسلامی است.

بصیرت

*روزنامه واشنگتن‌پست 8 سپتامبر 2012 (18 شهریور) در مقاله‌ای به راهبردهای سیاسی و امنیتی آمریکا و رژیم صهونیستی در قبال برنامه هسته‌ای ایران پرداخت و نوشت: مسئله اصلی پیش روی آمریکا و اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران است. اختلاف‌‌نظرهایی میان آقای اوباما و آقای نتانیاهو در مورد ضرورت حمله نظامی علیه ایران وجود داشته که خبرها و گزارش‌هایی در مورد آن منتشر شده است. کاخ سفید اعلام کرده باوجود پیشرفت ایران در غنی‌سازی اورانیوم و سرپیچی از تعامل جدی با جامعه‌ بین‌الملل، «زمان و فضای کافی برای دیپلماسی» باقی است. اسرائیل معتقد است ایران به «نقطه مصونیت» رسیده و بنابراین برنامه هسته‌ای این کشور در آستانه مقاومت در برابر حمله قرار گرفته است.

* یک پژوهشگر سیاسی عربستان گفت: تظاهرات روز گذشته در عربستان نشان‌دهنده حقوق مشروع ملت و بی‌تأثیر بودن راهکار امنیتی برای خاموش کردن مخالفان است. فؤاد ابراهیم، با اشاره به اینکه این تظاهرات پیامی به سرکوب‌کنندگان تظاهرات مردمی است، ادامه داد: حضور جوانان در تظاهرات با وجود تدابیر شدید امنیتی، نظامی شدن مناطق و منع آمدوشد شبانه، نشانه اراده جمعی مردم برای تحقق خواسته‌های مشروع است.

* ابواحمد، سخنگوی گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، گفت: احتمال اینکه اسرائیل پس از پایان بحران سوریه اقدام به تجاوز جدید علیه نوار غزه کند، وجود دارد که البته ما کاملاً برای رویارویی با آن آماده هستیم.

* مردم بحرین بار دیگر با آمدن به خیابان‌ها بر تداوم انقلاب خود و لزوم آزادی رهبران مخالف دربند در زندان‌های آل‌خلیفه تأکید کردند. شهر منامه شاهد تظاهرات مردمی برای درخواست آزادی و دموکراسی و آزادی رهبران زندانی بود.

* افراد ساکن در شهرها و شهرک‌های صهیونیستی از دریافت گسترده پیامک‌ها و ایمیل‌هایی به زبان عبری خبر می‌دهند که در آن‌ها تأکید شده در صورت هرگونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، خاک رژیم صهیونیستی تبدیل به جهنم و گورستان اسرائیلی‌ها خواهد شد.

* الچیبن مناف‌اف، رهبر موقت حزب اسلام آذربایجان، در مصاحبه با روزنامه «بیزیم یول» چاپ باکو گفت: آیت‌الله خامنه‌ای رهبر دینی همه ماست. وی در پاسخ به این سؤال که مگر شما الله‌شکور پاشازاده را رهبر دینی حساب نمی‌کنید؟ اظهار داشت: اگر شما این سؤال را از الله‌شکور هم بپرسید، ایشان نیز خواهند گفت: مقلد آقای خامنه‌ای هستند. الله‌شکور رئیس اداره روحانیت قفقاز است.

ندای انقلاب

*گروههای موسیقی شیطان پرست در اقدامی تامل برانگیز صفحات دوستیابی برای افراد فارسی زبان در شبکه های مجازی ایجاد کرده اند.یکی از این گروهها ، اسلیپ نات است که به تازگی اقدام به راه اندازی صفحه هواداران ایرانی کرده است.

*بسیاری از ساکنان مناطق مرزی غرب کشور که مشغول به فعالیت "کولبری" هستند تنها در ازای مقادیر ناچیزی پول مخاطرات سفرهای طولانی به آن سوی مرزها و حمل کالاهای قاچاق بر شانه هایشان را به جان می خرند.این افراد در مقابل تحویل سالم کالاهای قاچاق به برخی از تجار عمده بازار لوازم خانگی ، محصولات بهداشتی ، پوشاک و ... مبلغ سی تا پنجاه هزار تومان دریافت می کنند. رقمی که ناگفته پیداست در مقابل ارزش واقعی کالای قاچاق وارد شده بسیار ناچیز است.بر اساس گزارش گمرک ایران تنها در سال ۱۳۸۹ پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز به ۳۴ هزار و ۷۱۱ مورد بالغ شده که از نظر تعداد ۱ درصد، ولی از نظر ارزش مال ۸۳٫۵ درصد افزایش داشته که از این تعداد پروندهای تخلف مربوط به قاچاق کالا ۱۵ هزار و ۲۷۵ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به محکوم شدن بیش از هشت هزار پروندۀ تخلف منجر شده است.

*روزنامه ایدینلیک ترکیه نوشت که در یک ماه اخیر دولت ترکیه با همکاری شرکت امنیتی بلک واتر، اقدام به تاسیس یک شرکت نظامی برای آموزش نیروهای معارض سوری کرده است. این شرکت که بر اساس ضابطه های قانونی در ترکیه به ثبت رسیده است متشکل از افسران نظامی ترکیه می باشد تا جلوه قانونی به این شرکت داده شود.

ایران هسته ای

*ریابکوف نماینده روسیه در مذاکرات ایران و 1+5در مصاحبه با خبرگزاری اینترفکس روسیه گفت: «روسیه نمی تواند استفاده برون مرزی از قوانین داخلی آمریکا در مورد ایران را بپذیرد و این روش نقض شرم آور اصول اولیه قوانین بین المللی به حساب می آید».وی گفت: « روش اعمال تحریم برای رسیدن به اهداف سیاستمداران جهان را رنجانده است و این روش نشان دهنده ناپخته بودن سیاستمداران است».

*رسانه های صهیونیستی و امریکایی از تعدیل یکباره لحن بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک درباره برنامه هسته ای ایران خبر می دهند..بنیامین نتانیاهو که جلسه روسای سازمان های اطلاعاتی با کابینه امنیتی اش را روز چهارشنبه به دلیل آنچه اعتراض به درز اطلاعات محرمانه خوانده لغو کرد، روز گذشته برای اولین بار در ماه های اخیر طی اظهاراتی تاکید کرد عقیده دارد به شرطی که تحریم ها علیه ایران تشدید شود، همچنان می توان به دیپلماسی در مورد ایران زمان داد.عقیده صهیونیست ها این است که بهتر است فتیله لفاظی علیه ایران را پایین بکشند تا شاید در این دیدار اوباما برخی از خطوط قرمز پیشنهادی اسراییل درباره ایران را بپذیرد و به آن متعهد شود.به عقیده کارشناسان در تهران، مهم ترین خط قرمزی که نتایناهو در پی تحمیل آن به اوباماست این است که رسما اعلام کند هرگز هیچ سطحی از غنی سازی در ایران را نخواهد پذیرفت.

*سفر محرمانه جیمز وینفلد معاون رییس ستاد ارتش امریکا به سرزمین های اشغالی پایان یافت.وینفلد که هفته گذشته و بدون اعلام رسانه ای وارد تل آویو شده بود، روز پنج شنبه 16 مرداد به امریکا بازگشت.رادیو ارتش اسراییل روز پنج شنبه گزارش داد که جیمز وینفلد روز چهارشنبه 15 شهریور، از سامانه ضد موشکی که در نزدیکی منطقه عسقلان واقع در جنوب تل آویو مستقر است ، بازدید کرده است.

جام نیوز

*رادیو فردا: مشاور نتانیاهو: مشاجره‌های شدید داخلی در صحنه سیاسی این کشور بر سر حمله به ایران می‌تواند به قتل و ترور سیاستمداران ارشد اسرائیل به دست نیروهای مخالف داخلی منجر شود. مشاور نتانیاهو ابراز نگرانی کرد که حادثه‌ای مثل ترور اسحاق رابین به دنبال اختلافات عمیق داخلی بر سر عقب‌نشینی از سرزمین‌های فلسطینی بار دیگر در اسرائیل تکرار شود. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در گفت‌و‌گو با رسانه‌های اسرائیل، با گرمی بسیار از کشور باستانی و ملت ایران سخن گفت.

*دویچه وله: اعتصاب فراگیر خدمه پرواز شرکت هواپیمایی آلمان در روز جمعه بیش از ۱۰۰ هزار مسافر را سرگردان کرده است. اجاره‌دار مرکز تجارت جهانی نیویورک از شرکت‌های هواپیمایی که به سهل‌انگاری در کنترل مسافران و حمله تروریستی به برج های دوغلو در 11 سپتامبر متهم شده‌اند حدود ۳ میلیارد دلار طلب خسارت کرد.

*العربیه: یک روزنامه نگار سوری جدا شده از نظام سوریه می گوید بشار اسد در 24 ساعت یک ساعت می خوابد و 16کانال تلویزین خبری را مشاهده می کند.

*اکبر گنجی، طی مقاله ای در سایت رادیو فردا(Radio Farda)، با بزرگنمایی تهدیدات اسرائیل علیه ایران نوشت: «مطابق ان پی تی، غنی‌سازی اورانیوم و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق کلیه اعضاست. پذیرش نظارت و بازرسی‌های سخت‌تر در شرایطی که ایران گرفتار تحریم‌های فلج‌کننده و احتمال حمله نظامی است، کاملاً عقلایی و به مصلحت ایران و ایرانیان است.

تابناک

*بالاخره اقدامی را که مدت ها پیش دولت ایران باید در قبال کانادا انجام می داد و انجام نداد ، را دولت کانادا انجام داد .اظهارات ضد ایرانی نخست وزیر «هارپر» و وزیر خارجه کانادا، نقل محافل بین المللی است . اقدام این کشور در مسدود کردن حساب های شهروندان ایرانی و... مدت هاست که به صورت رسمی این کشور را در قالب خصمانه ای با ایران قرار داده است . اما دولت ایران بنا بر هر ملاحظه ای با اظهارات خصمانه دولت محافظه کار کانادا با مماشات رفتار کرده و کار را به جایی رساندند که حالا دولت این کشور از اخراج دیپلمات های ایران سخن می گوید.

رجانیوز

* پایگاه اطلاع رسانی اخبار مصر نیز گزارش داد که دکتر محمد مرسی ظهر امروز در مرقد سیده زینب (س) حضور یافته و نماز جمعه را به امامت عبدالرحمن البر عمید استاد دانشکده اصول دین دانشگاه الازهر اقامه کرده است. بنا به این گزارش ازدحام جمعیت برای حضور در این بقعه به گونه ای بود که امکان حضور بسیاری از نمازگران در داخل مرقد فراهم نشد و آنها نماز را در خیابانها اقامه کردند.

رسالت

*محمد کاظم انبارلویی:سخنی با رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی؛ما در اصل 45 قانون اساسی که به اصل "‌انفال" مربوط است تمامی مصادیق " انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل ؛ 1- زمین‌های موات یا رها شده 2- معادن 3- دریاچه‌ها 4- رودخانه‌‌ها و سایر آب‌های عمومی 5- کوه‌ها 6- دره‌ها 7- جنگل‌ها 8- نیزارها 9- بیشه‌های طبیعی مراتعی که حریم نیست 10- ارث بدون وارث 11- اموال مجهول المالک 12- اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود را داریم این اموال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید. تفصیل استفاده از هر یک را در قانون اسلامی آمده که "قانون معین می‌کند."قاعدتا دولت باید به استناد اصل 45 قانون اساسی مصادیق مذکور را در قالب جزء بند و بخش در قسمت سوم بودجه تنظیم و تدوین کند . دولت‌های پیشین که اصلا به فکر این موضوع که جزء حقوق اقتصادی ملت بود نبودند. دولت آقای احمدی نژاد 7 سال است که لایحه بودجه را به مجلس می‌برد اما از هر واژه‌ای در لوایح بودجه سخن است الا واژه " انفال"!