عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پاکسازی سواحل گیلان از لکه های نفتی کشور آذربایجان در حال انجام است، اظهار داشت: کار پاکسازی سواحل دریای خزر از گلوله های نفتی در حال پیگیری و انجام است.
معاون دریایی سازمان محیط زیست ادامه داد: لکه های نفتی سواحل گیلان به سواحل لنگرود رسیده و سواحل این منطقه نیز آسیب دیده است که پیش بینی می شود سواحل مازندران نیز آسیب ببیند.
وی با اعلام این که سازمان محیط زیست بر طرح شکایت رسمی از کشور آذریابجان مصر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قسمتی از لکه های نفتی را برای آنالیز به وزارت نفت ارائه کرده ایم تا بتوانیم بر اساس داده های علمی حرف بزنیم.
کرباسی همچنین درخصوص انتشار خبری مبنی بر آلودگی نفتی در سواحل کیش نیز گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم چرا که در سواحل کیش بیشتر گاز وجود دارد تا نفت لذا باید این موضوع بررسی شود تا بعد درباره آن بتوان اظهار نظر کرد.
وی با تأکید بر اینکه آذربایجان به تعهدات زیست محیطی خود در کنوانسیون تهران پایبند نیست، از طرح شکایت بر علیه کشور آذربایجان خبر داد و گفت: در نظر داریم در این راستا شکایت رسمی خود را در مجامع بین المللی اعلام کنیم.
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