معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به پیشرفت لکه‌های نفتی چاه‌های نفت کشور آذربایجان در سواحل شمالی کشور گفت: لکه‌های نفتی سواحل گیلان به سواحل لنگرود رسیده و سواحل این منطقه نیز آسیب دیده است و پیش بینی می‌شود سواحل مازندران نیز آسیب ببیند.