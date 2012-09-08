خبرنگاران آزاد چشم و گوش پلیس در جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم با بیان اینکه ظرفیت باشگاه خبرنگاران پلیس، وسیع و گسترده است، اظهارداشت: در صورتی که در نیروی انتظامی چند خبرنگار حقوق بگیر وجود داشته باشد، ممکن است، مسئولان ناجا از حقایق و واقعیت های جامعه بی اطلاع بمانند زیرا خبرنگارانی که در حوزه پلیس فعالیت می کنند، احتمال دارد منتقل کننده دیدگاهی، شبیه دیدگاه ما باشند.

وی افزود: در باشگاه خبرنگاران پلیس باید تنوع ظرفیت، برای انواع مشارکت کنندگان وجود داشته باشد.

فرمانده ناجا افزود: باید از اینکه انتظار داشته باشیم تا خبرنگاران آزاد برای ما خبر یا تصویری را ارسال کنند، گذر کرده و به نقطه ای برسیم تا خبرنگاران، ارتباطات منسجم تر و بی واسطه با نیروی انتظامی داشته باشند و علاوه بر اینکه به عنوان چشم و گوش پلیس در جامعه فعالیت می کنند، نیازهای جامعه را به مسئولان پلیس منتقل کنند.

سردار احمدی مقدم خاطرنشان کرد: کسانی که بعنوان پلیس یار جوان یا نوجوان، فرهنگ یار پلیس و یا ناظر 197 برای مشارکت مردم در بعد اصلاح و بهبود رفتار پلیس در نظارت همگانی سازماندهی شده اند بر مبنای ظرفیتهایی است که برای مشارکت اجتماعی ساختار سازی شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: باشگاه خبرنگاران پلیس، آزاد است و خود را محدود به چارچوبی نمی بیند و می تواند این ظرفیت را در گامهای بعدی ارتقاء بخشند.



سردار احمدی مقدم ادامه داد: این باشگاه با استفاده از ظرفیت بسیار گسترده می تواند علاوه بر اینکه ناجا را با نیازها اجتماعی آشنا کند، بهبود عملکرد پلیس را در دستور کار خود قرار دهد.