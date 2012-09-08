پیمان شکنی عملی نکوهیده و ناشایست است که همه انسانها از آن آگاهند. اما متاسفانه با وجود آگاهی از غیر اخلاقی بودن آن، انسانهایی هستند که به عهد و پیمان خود وفادار نبوده و آن را زیر پا می گذارند.

دلیل این رفتار چه می تواند باشد؟ چرا پیمان شکنی به تدریج در جوامع امروزی و در مناسبات اجتماعی نهادینه می شود؟ آیا زشتی و قبح مساله از میان رفته است؟ آیا در دنیای کنونی انسانها منفعتهای مادی را بر فضیلتهای اخلاقی ترجیح می دهند؟

وفای به عهد مربوط به یک نسل یا یک دوره زمانی نیست، بلکه در وجود هر آدمی نهفته است، پس اگر کسی به عهد و پیمان خود پای بند نیست برای خود دلیلی می تراشد و پیمانش را می شکند در اینجا می توان گفت حتی دلیل تراشی او نیز نشان دهنده باور او بر این مساله است که عمل خود را نکوهیده می داند و گرنه دلیلی بر توجیه رفتارش نیست.

عوامل پیمان شکنی:

اینکه چرا اصولا پیمان می شکند عوامل متعددی دارد. یکی از عوامل، جلب منافع مادی و سود جویی افراد است. برخی از افراد به دلیل کسب مادیات و جلوگیری از ضررهای مالی، پیمان شکنی می کنند و در واقع عهد وپیمان بسته شده خود را با چیز دیگری معامله می کنند.

"لاتشتروا بعهد اللّه ثمناً قلیلاً; هرگز پیمان الهی را به بهای کم معامله نکنید، زیرا آنچه نزد خداست ـ اگر بدانید ـ همان برای شما بهتر است."

عامل دیگر هم ترس است، گاهی اوقات ترس عامل پیمان شکنی است. اگر انسان ترسو احساس کند در سختی و مضیقه قرار می گیرد و احساس کند جان و مالش در خطر است آنگاه دیگر عهد و پیمانش را می شکند، دروغگویی نیز یکی از عوامل خلف وعده و عهدشکنی است.

کسی که بیشتر از حد توان خود متعهد به انجام عملی می شود و سپس از پس آن بر نمی آید و تنها صرف غلو کردن و خود نمایی عهد و و پیمان پوشالی می بندد و در نتیجه در موعد مقرر از عمل به آن سر باز می زند.

در دنیای ماشینی امروز، انسانها در برخی موارد برای کسب منفعت و سود بیشتر اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند، یعنی همان عامل سود جویی که از عوامل مهم در دنیای کنونی شده است، متاسفانه منافع شخصی را اولویت کار خود قرار می دهند و احساس مسئولیت در قبال دیگران به فراموشی سپرده شده است.

دلیل اینکه چرا انسانها بر سر عهد و پیمانشان نیستند و به خاطر منافع خود حقوق دیگران را زایل می کنند دوری از آموزه های دینی و غرق شدن در مادیات است، چرا که دین اسلام یکی از ویژگی های بارز یک مسلمان را وفای به عهد و پیمان بیان می کند.

خلف وعده در وجود بعضی از انسانها با تکرار آن نهادینه می شود و گاه این عمل ناپسند را دال بر باهوشی و دانایی خود بر سایر افراد می دانند طوری که عملشان را با اشتیاق برای دیگران تعریف کرده آن را از صفات خوب دانسته و اینجا است که زشتی این رفتار جای فضیلت آن را می گیرد.

اینکه چرا انسان ها برای پیش بردن اهداف خود باید گاه عهد وپیمان خود را بشکنند یا حتی برای تامین نیاز های مادی و ارتقای جایگاه اجتماعی شان دست به این عمل بزنند خود می تواند دلیل بر ارتکاب به خلف وعده در بین انسانها شود.

اگر شرایط زندگی طوری باشد که عدم تعهد به عهد و پیمان راه رسیدن به پیشرفت انسان ها باشد آنگاه انسان های پیمان شکن الگوی بقیه قرار می گیرند و کم کم این رفتار ناشایست در بین افراد جامعه تسری می یابد.

حاکم بودن روابط ناسالم در جامعه باعث می شود هر انسانی برای رسیدن به هدفش این طریق را در پیش گیرد و بهای صداقت چیزی جز عقب ماندگی نباشد. در آن صورت جامعه رو به سوی فنای اخلاقیات و انسانیت خواهد رفت.

اما از طرفی اگر مسائل حاکم بر جامعه را دلیل بر سوء استفاده از دیگران بدانیم و شرایط جامعه را اقتضاگر چنین رفتاری بدانیم آنگاه سرشت پاک آدمی که این فضیلت انسانی را در خود گنجانیده کجاست؟

اگر هر فرد سعی بر آن داشته باشد که وفای به عهد و پیمان را در وجود خود زنده نگه دارد و آن را زینت بخش صفات انسانی خود کند و رضای پروردگار را بر منافع مادی ارجح بداند و به تعهداتش در قبال دیگران عمل کند در آن صورت خود الگوی دیگران قرار می گیرد و جامعه به سوی اعتماد به همدیگر و تعالی پیش خواهد رفت.

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الهام ترسلی