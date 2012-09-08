زنگ خطر برای محیط زیست کرج به صدا در آمد/ توجه به تامین نقدینگی واحدهای گل و گیاه

مشاهده کارهای علمی تحقیقاتی، طراحی فضاهای سبز، غرفه های پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی و...

محمدرضا تابش در حاشیه بازدید سه ساعته از مجموعه محوطه باز و بسته نمایشگاه گل و گیاه کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صیانت از طبیعت و محیط زیست، پایداری اکوسیستم را تضمین می کند و هزینه اش به مراتب کمتر از ایجاد و نگهداری فضاهای سبز است.

وی افزود: در کرج که روزی قطب کشاورزی و تولید محصولات باغی کشور بوده است شاهد تبدیل بی رحمانه اراضی کشاورزی و باغات و تغییر کاربری آنها هستیم که این روند زنگ خطر را برای محیط زیست استان البرز و به خصوص شهر کرج به صدا در آورده است، مسئولان قاطعانه با پدیده های مخرب زیست محیطی برخورد کنند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوع همچنین گریبانگیر دانشکده های کشاورزی کرج نیز که از باسابقه ترین دانشکده های کشور و دانشگاه تهران است شده و زمزمه هایی مبنی بر تغییر کابری بخشی از اراضی متعلق به این دانشکده که اعتبار ملی و جهانی دارد، شنیده می شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس از مسئولان امر در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران خواست، این پروژه را متوقف کنند و تاکید کرد: اساتید و دانشجویان نیز مانع انجام این بی تدبیری و بی سلیقگی و کار غیرتخصصی شوند.

وی یادآور شد: کارهای تحقیقاتی و پژوهشی خوبی در زمینه بسط و توسعه و نگهداری فضای سبز انجام شده و در حال انجام است که جای تشکر و سپاسگزاری ویژه از محققین و پژوهشگران امر دارد و باید نتیجه این تحقیقات در جامعه هدف جاری و ساری شود.

تابش با اشاره به اینکه فرهنگ و تاریخ و آموزه های دینی ما به پاسداشت طبیعت و حفظ و حراست از گل و گیاه و استفاده از آنها در همه شئون زندگی توصیه دارد، گفت: با اتکاء به این پشتوانه غنی و بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز باید برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست و استفاده مطلوب از گل و گیاه در همه عرصه های زندگی فرهنگ سازی و برنامه ریزی شود و دایر کردن اینگونه نمایشگاهها نقش ارزنده ای برای تحقق اهدافی که به آنها اشاره شده است، دارد.

سرانه فضای سبز تهران 16 مترمربع و کرج 12 مترمربع است

وی افزود: با توجه به قرار گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک و توجه به آب و هوای کرج و تهران، استاندارد 15 مترمربع سرانه فضای سبز قابل توجیه است که در تهران حدود 16 متر مربع و در کرج حدود 12 مترمربع سرانه فضای سبز مورد استفاده شهروندان است که انشالله ظرف چند سال آینده به نقطه مطلوب برسیم.

تابش همچنین به رفع موانع تولید گل و گیاه در کشور اشاره کرد و یادآور شد: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی گل و گیاه، جلوگیری از واردات اقلام گیاهی که در داخل تولید می شود و تقویت مدیریت وسائل مدیریتی این عرصه می تواند در بسط و گسترش فضای سبز و حمایت از فعالین این حرفه بسیار موثر و راهگشا باشد.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس در پایان با تشکر از برگزاری این نمایشگاه جذاب و خوب که نمایانگر استعداد، ذوق سرشار، طبع عالی و همت بلند و تلفیقی از تجربه و تخصص فعالین عرصه گل و گیاه در کرج است، گفت: سازمان پارکها و فضای سبز کرج اقدامات خوبی را سامان داده است که جای تقدیر دارد و همه مسئولان کرج و شهرداری باید نسبت به رفع موانع موجود و تقویت اعتبارات این سازمان همت کنند.

تابش در این بازدید 3 ساعته از مجموعه محوطه باز و بسته نمایشگاه، کارهای علمی - تحقیقاتی و طراحی فضاهای سبز و غرفه های پرورش دهندگان گل و گیاهان زینتی در این نمایشگاه بازدید کرد.