  1. بین الملل
۱۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

در اظهاراتی عنوان شد:

روایت وزیر صهیونیست درباره سرنوشت سازترین روزهای تاریخ اسرائیل

روایت وزیر صهیونیست درباره سرنوشت سازترین روزهای تاریخ اسرائیل

یکی از مقامات نزدیک به نتانیاهو با ادعای اینکه اطلاعات بسیار محرمانه ای در اختیار دارد، ادعا کرد: نتانیاهو طی 50 روز آینده تصمیم حمله به تاسیسات هسته ای ایران را می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، "تزاحی هنگبی" از وزیران کابینه نتانیاهو و از مقامات نزدیک به وی اعلام کرد: بعد از جنگ اکتبر 1973 (اعراب و اسرائیل) طی 50 روز آینده خطرناک ترین و سرنوشت ساز ترین روزهای تاریخ اسرائیل را پیش رو  خواهیم داشت.

وی با ادعای اینکه نتانیاهو طی این 50 روز تصمیم حمله به ایران را خواهد گرفت، افزود: در صورتی که اسرائیل اجازه دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را بدهد، رقابتی میان کشورهای عربی و خاورمیانه در زمینه دستیابی به این نوع تسلیحات به وجود می آید.

به گزارش النشره ، روزنامه معاریو در ادامه اعلام کرد: در پی افشای این مسئله (حمله احتمالی اسرائیل به ایران طی 50 روز آتی) مقامات دفتر نتانیاهو بسیار خشمگین شده اند و نتانیاهو آن را یک اظهارنظر مسخره دانسته است.

کد مطلب 1691534

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