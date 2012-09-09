روایت وزیر صهیونیست درباره سرنوشت سازترین روزهای تاریخ اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، "تزاحی هنگبی" از وزیران کابینه نتانیاهو و از مقامات نزدیک به وی اعلام کرد: بعد از جنگ اکتبر 1973 (اعراب و اسرائیل) طی 50 روز آینده خطرناک ترین و سرنوشت ساز ترین روزهای تاریخ اسرائیل را پیش رو خواهیم داشت.

وی با ادعای اینکه نتانیاهو طی این 50 روز تصمیم حمله به ایران را خواهد گرفت، افزود: در صورتی که اسرائیل اجازه دستیابی ایران به تسلیحات اتمی را بدهد، رقابتی میان کشورهای عربی و خاورمیانه در زمینه دستیابی به این نوع تسلیحات به وجود می آید.

به گزارش النشره ، روزنامه معاریو در ادامه اعلام کرد: در پی افشای این مسئله (حمله احتمالی اسرائیل به ایران طی 50 روز آتی) مقامات دفتر نتانیاهو بسیار خشمگین شده اند و نتانیاهو آن را یک اظهارنظر مسخره دانسته است.