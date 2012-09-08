مجازات سنگین برای عاملان قتل دختر جویای کار

به گزارش خبرنگارمهر، نهم دیماه سال 89، ماموران پلیس آگاهی ورامین از کشف جسد دختر جوانی در دو منطقه قرچک با خبر شدند. ماموران پس از حضور در محل دریافتند عامل یا عاملان جنایت پس از قتل دختر ناشناس جسد او را تکه تکه کرده و در دو منطقه شهر رها کردند.

همزمان با کشف جسد، خانواده دخترجوانی به نام آمنه با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن مرموز دخترشان خبردادند. با بررسی ها پلیسی مشخص شد جسد کشف شده متعلق به آمنه می باشد. ماموران درادامه به رد یابی آخرین تماس های مقتول پرداخته و دراین رابطه زن و مرد جوانی به نام علی ومریم را دستگیر کردند. متهمان در ابتدا منکر قتل شده اما درادامه لب به اعتراف کشوده و به قتل آمنه اقرار کردند.

با تکمیل تحقیقات پرونده متهمان با صدور کیفر خواست برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و زن و مرد جنایت کار صبح امروز پای میز محاکمه قرار گرفتند.

علی در جلسه دادگاه با رد اتهاماتش گفت: مقتول را برای کار به خانه مان دعوت کردیم، بعد از دو ساعت همسرم با او درگیر شد وبا لیوان دو ضریه به سر آمنه وارد کرد. مریم با داد و فریاد ازمن خواست که با چاقو مقتول را بزنم، من هم تحت تاثیر حرف های او دو ضربه چاقو به کمر دختر جوان زدم. بعد از قتل خانه را ترک کردم و وقتی صبح برگشتم همسرم جسد مقتول را درحمام خانه تکه تکه کرده بود.

مریم نیز در دفاع از خود گفت: وقتی آمنه را به خانه آوردم، شوهرم طلا های او را دید و وسوسه شد، به همین خاطر دست و پای دختر جوان رابا طناب بست و بعد هم با تهدید ازمن خواست با لیوان دو ضربه به سر مقتول بزنم. قرار بود آمنه را بی هوش کرده و پس از سرقت طلا هایش او را در مقابل خانه شان رها کنیم، اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که شوهرم اورابا ضربه های کارد کشت.

بعد از دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها، دادگاه به صورت غیر علنی ادامه یافت و با تکمیل تحقیقات قضات ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.

قضات دادگاه پس از شور درباره پرونده علی را به اتهام قتل به قصاص و به اتهام سرقت مقرون به آزار به زندان محکوم کردند. همسر اوهم به اتهام سرقت وجنایت بر میت به زندان و پرداخت دیه محکوم شد.