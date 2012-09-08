به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه مناسبات تجاری بین بازرگانان استان قزوین و ترکیه یک هیئت بازرگانی از این کشور وارد قزوین شد.



این هیئت که مرکب از 15 تن از تجار و بازرگانان بخشهای نساجی، قطعات ماشیبن آلات کشاورزی، کشمش، خرما، تجیهزات کشاورزی و سیم خاردار، نساجی هستند در مدت چهار روز اقامت در استان از توانمندی های کشاورزی و صنعتی بازدید و با تجار این استان مذاکره خواهند کرد.



این هیئت صبح امروز با علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و فعالان بخش خصوصی استان دیدار و گفتگو کردند.



علیرضا کشاورز قاسمی در این دیدار با اشاره به ظرفیت های استان قزوین اظهارداشت: با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران، استان قزوین به دنبال همکاری با کشور ترکیه است و معتقدیم که این دو کشور در کنار یکدیگر می توانند همکاری بیشتری داشته باشند.



وی با بیان اینکه در دنیای کنونی تولید کنندگان می توانند مشارکت موثری با یکدیگر داشته باشند عنوان کرد: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه می توانند با همکاری خود بازار کشور عراق را در اختیار بگیرند.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: حمل و نقل در اقتصاد و تجارت جوامع بشری نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند و استان قزوین برای توسعه اقتصادی خود نیازمند مبادلات تجاری بین دو کشور است.



کشاورز بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی استان قزوین به ترکیه را در سال گذشته مفتول های مسی، کاتد مس، صنایع دستی شیشه ای، کشمش، فرومولیبدن، انواع نخ های پلی استر، بطری شیشه ای، دارو، پودر شوینده، لوازم کشاورزی و روغن های صنعتی بوده است.



برگزاری جلسه با اعضاء کارگروه توسعه صادرات و هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، بازدید از شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی استان و شرکت در همایش فرصت های تجاری استان قزوین با ترکیه در سفر هیئت تجاری و بازرگانی این کشور پیش بینی شده است.



گروه تجاری ازمیر ترکیه در زمینه های چرم، کشمش، خشکبار، سیم و کابل، IT، خدمات فنی و مهندسی و معماری فعالیت دارند.

