اصلاح تشکیلات اداری حوزه/ طلبه با سواد در جامعه تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رضا استادی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه که در سالن همایش مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار شد، با اشاره به تلاش‌های فراوانی که بعد از انقلاب در رسیدن به اهداف بلند حوزه‌های علیه صورت گرفته است افزود: طلاب باید توجه داشته باشند هر کسی که در عرصه‌های مختلف تبلیغ و تالیف و غیره در حوزه علیمه توفیقاتی کسب کرده این موفقیت‌ها با درس خواندن محقق شده است.



وی با بیان اینکه طلاب باید درس را جدی بگیرند و از همه فرصت‌ها حداکثر بهره برداری را انجام دهند اظهار داشت: اگرطلبه‌ای درس را جدی نگیرد به جایی نخواهد رسید و روحانی که سواد و اخلاق نداشته باشد نمی‌تواند در جامعه تاثیر گذار باشد.



امام جمعه قم ادامه داد: باید درس را خوب خواند و مباحثه کرد و روش بزرگان حوزه در نحوه درس خواندن را دنبال کرد، چرا که در گذشته نیز همین کتاب‌ها فعلی و همین شیوه تحصیل موجب پرورش عالمان بزرگ شده است.



وی تصریح کرد: امروز هر روحانی که دارای علم و تهذیب باشد می‌تواند در جایگاه‌های مختلف حضور موفقی داشته باشد.



تذکرات اخلاقی استادان در تقویت اخلاق حوزیان موثر است



آیت الله استادی با بیان اینکه استادان باید در آغاز تدریس خود روایت و یا سفارشات اخلاقی برای طلاب داشته باشند، افزود: از مواردی که باعث تقویت اخلاق در بین حوزیان می‌شود همین تذکرات استادان است.



وی در ادامه عنوان کرد: طلاب باید با مشورت، استادان خود را انتخاب کنند و فکر نکنند جمعیت درس هر استادی که بیشتر است آن استاد به درد او می‌خورد چرا که دروس با جمعیت کمتر می‌تواند آنها را در برقراری ارتباط نزدیک با استاد یاری کند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: باید استادانی را انتخاب کرد که با طلاب تعامل خوبی دارند و سیره و رفتار آنها در طلبه تاثیرگذار باشد.



وی اضافه کرد: امام راحل در طول سال تنها چند جلسه نصیحت می‌فرمود و بیشتر با رفتار و کردار خود طلاب را راهنمایی می‌کرد.



دغدغه مسئولان حوزه فراهم سازی بستر لازم برای تحصیل طلاب است



آیت الله استادی با بیان اینکه دغدغه همه مسئولان حوزه و استادان آن است تا بسترهای لازم برای تحصیل، پژوهش و تحقیق طلاب فراهم شود افزود: اگر در جایی برنامه ریزی‌ها درست نبوده مدیران حوزه آن را می‌پذیرند و در جهت اصلاح آن اقدام می‌کنند.



وی افزود: اگر تشکیلات اداری حوزه علمیه به فرموده رهبر انقلاب توسعه یافته است به فکر اصلاح آن هستیم و از همین جا به حوزه‌های شهرستان‌ها هم تذکر می‌دهیم که به این موضوع توجه داشته باشند تا گرفتار تشکیلاتی عریض و طویل نشوند.



دبیر شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه عنوان کرد: استقلال حوزه‌های علمیه همواره مورد تأکید امام راحل، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید بوده است که باید به آن توجه داشت.



وی گفت: حوزه‌های علمیه شهرستان‌ها باید با کمک‌های مردمی اداره شود و سبک اداره حوزه باید به شکل گذشته باشد.



آیت الله استادی در پایان تصریح کرد: روحانیت باید همواره گونه‌ای عمل کند تا مردم در مورد آنها این قضاوت را داشته باشند که روحانیت کمتر از سایر اقشار به دنبال دنیا است.

