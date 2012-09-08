محمود سالاری نویسنده و مدیرعامل سابق بنیاد ادبیات داستانی در نقد عملکرد بهمن دری در 26 ماهی که مسئولیت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برعهده داشت به خبرنگار مهر گفت: اتفاقا یکی از فعالیت‌هایی که آقای دری در ابتدای تصدی مسئولیت در معاونت فرهنگی انجان داد، دستور انحلال بنیاد ادبیات داستانی بود که ماه‌ها کار بنیاد را به حالت تعلیق درآورد و با نامه‌نگاری‌های بسیار در نهایت این بنیاد بار دیگر کار خود را با اعضای جدید آغاز کرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که در گزارشی که چندی پیش وزارت ارشاد از عملکرد خود منتشر کرده بود تاسیس بنیاد ادبیات داستانی در صدر فعالیت‌های مثبت قرار گرفته بود و من خیلی خوشحالم که بالاخره این دوستان متوجه شدند که چنین بنیادی می‌تواند سرمنشا اتفاقات خیر باشد.

مدیرعامل سابق بنیاد ادبیات داستانی با اشاره به چگونگی تخصیص یارانه در نمایشگاه کتاب تهران بیان کرد: بیشتر یارانه‌ای که به دانشجویان و دانش‌آموزان اختصاص می‌یابد برای خرید کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی صرف می‌شود که این با هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها منافات دارد و باید در آن تجدید نظر شود.

به گفته وی، تخصیص یارانه ارزی نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و از تجربه حذف یارانه در بخش کتاب‌های عربی که موفق بوده، الگو گرفته شود.

این نویسنده افزود: در بحث آمار کتاب‌های منتشرشده هم متاسفانه به این نکته اشاره نمی‌شود که چه بخشی از این عناوین مربوط به کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی است. از ابتدای انتصاب بهمن دری به مسئولیت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد انتقادهایی از سوی اهل فضل و فرهیختگان مطرح شد که در نهایت با یک فاصله 2 ساله و پس از چالش‌های مختلف، این تصمیم گرفته شده است که امیدواریم مدیریت جدید بتواند کارهای مثمرثمرتری انجام دهد.

سالاری بر لزوم انتخاب فردی فرهنگی بر منصب فرهنگی تاکید کرده و گفت: فردی که به عنوان معاون امور فرهنگی قبول مسئولیت می‌کند، بهتر است آشنا با قلم و برکات قلم و دلسوخته این حوزه باشد. اصحاب فرهنگ متفاوت از اصحاب صنعت هستند. اصحاب صنعت اگر تلخی‌ای را هم تحمل می‌کنند از مزایای مادی صنعت بهره‌مند می‌شوند، ولی اهالی فرهنگ اگر تلخی را تحمل می کنند از مزایای مادی هم برخوردار نیستند. به همین دلیل یک مدیر فرهنگی باید نوع تعاملش با اصحاب فرهنگ و نهادهای فرهنگی متفاوت باشد.

وضعیت کاغذ نکته دیگری بود که سالاری درباره آن اینگونه تشریح کرد: در مساله کاغذ و کنترل قیمت ان دیگر تدبیری نبود که بگوییم حسن بود یا قبح. در کنار مشکل کاغذ ما بدهی به ناشران را داشتیم؛ در حالی که بدنه و چرخه اقتصاد نشر نحیف است برخی عملکردها باعث نحیف‌تر شدن آن نیز شده است که امیدواریم در دوره مدیریت جدید وضعیت فرهنگ از این بسامان‌تر شود.

مدیرعامل سابق بنیاد ادبیات داستانی در پایان گفت: همچنین موسسات و نهادهای زیرمجموعه معاونت فرهنگی نیز از لحاظ مالی در وضع خوبی نیستند. از مسئول جدید معاون فرهنگی انتظار می‌رود به جای کارهای ویترینی به کارهای ریشه‌ای و عمیق روی آورد.