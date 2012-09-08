لبنان و سوریه در عمق دفاع راهبردی ایران قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی در همایش استادان درس آشنایی با دفاع مقدس استان های تهران و البرز افزود: اگر روزی رژیم صهیونیستی علیه ما اقدامی کند گروه های مقاومت به ویژه حزب الله لبنان به عنوان عمق دفاع راهبردی ما راحت تر به این رژیم پاسخ می دهند.

وی ادامه داد: دفاع از ملت فلسطین در جهت منافع دفاع راهبردی ماست و لبنان و سوریه نیز در عمق دفاع راهبردی ما قرار دارند.



صفوی با اشاره به اهمیت انتقال مفاهیم ارزشی دفاع مقدس به نسل های کنونی و آینده گفت: باید آمادگی دفاعی دانشجویان و دانش‌آموزان‌مان را افزایش دهیم و به معرفی اسطوره‌های دفاع مقدس مانند شهیدان باکری، همت و بروجردی ،شهید صیاد شیرازی و سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی بپردازیم و در تدریس دفاع مقدس براساس واقعیت‌های جنگ سخن بگوییم و تنها به خاطره‌گویی اکتفا نکنیم.

وی بر لزوم حفظ و ایجاد روحیه حماسی در ملت ها به ویژه ملت های مسلمان تاکید کردو گفت: اگر ملت های عرب در سال 1948 شجاعت و ایمان لازم را داشتند سرزمین فلسطین هیچ گاه اشغال نمی شد.

صفوی افزود: اگر ملتی رهبری قاطع و شجاع و روحیه شهادت طلبی نداشته باشد مورد هجوم و تعدی واقع می شود کما اینکه در 200 سال گذشته یک میلیون کیلومتر مربع در اثر جنگها و عهدنامه های ننگین توسط روس ها و انگلیسی ها از سرزمین ایران جدا شد .

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: در مقابل ، در جنگ تحمیلی با رهبری حضرت امام و شجاعت و نبوغ فرزندان ایران اعم از ارتش ، سپاه ، بسیج و جهاد سازندگی اگرچه در ابتدا روند به زیان ما بود اما در نهایت به نفع ما رقم خورد و بعثی ها که با هدف تسلط بر اروندرود به عنوان هدف حداقلی و سقوط نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف حداکثری به ایران حمله کرده بودند در نهایت قرارداد 1975 الجزایر را پذیرفتندو جمهوری اسلامی پیروز جنگ شد.

وی اضافه کرد: آنها که دست شان به خون شهدای ملت ایران آلوده شد هر کدام به نوعی به سزای اعمالشان رسیدند وسرنوشت رژیم بعث عراق با دو حمله پیاپی و سقوط و اعدام صدام مشخص شد ، سرنوشت کویت به عنوان یکی از حامیان صدام با حمله وی به این کشور مشخص شد و شوروی سابق نیز که حمایت تسلیحاتی رژیم بعث را بر عهده داشت به 15 جمهوری تقسیم شد و آمریکائیها در اشغال نظامی افغانستان و عراق متحمل خسارات زیاد انسانی ، اقتصادی و سیاسی شدند.

سرلشکر صفوی در ادامه گفت: درس آمادگی دفاعی منطق دفاعی را به دانشجویان می آموزد البته اگر ملتی برای دفاع آماده باشد دشمن به آن حمله نمی کند.

وی افزود: اساتید این درس بایستی ابعاد پیچیده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تبلیغاتی و چگونگی طرح ریزی های عملیاتی زمان دفاع مقدس، طرح ریزی ها عقلانی و قدرت اطلاعاتی، عملیاتی و شجاعت و تدبیر فرماندهان و رزمندگان اسلام که نتیجه آن پیروزیهای بزرگ بود را به دانشجویان منتقل کنند.

صفوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این موضوع که حماسه هشت سال دفاع مقدس بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین واقعه سیاسی، تاریخی و فرهنگی است، گفت: حماسه هشت سال دفاع مقدس واقعه‌ای است غیر قابل فراموش شدن و اگر فرهنگ دفاع مقدس درست به نسل بعد منتقل شود ضامن امنیت ملی کشور برای سالیان دراز می‌شود.

فرمانده سابق سپاه پاسداران با اشاره به اینکه هدف اساسی و تغییر نیافتنی هر دولت و ملتی بقای ملی ، حفظ منافع و مصالح، سرزمین و نیز حفظ ارزش هاست اضافه کرد: هر ملتی باید به مبانی دفاع واقف باشد و آموزش ها و آمادگی های لازم را برای ان دفاع کسب کند.

وی گفت: ایران از موقعیت و اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار است به همین علت همواره مورد طمع دشمنان خارجی بوده است و در جنگ های اول و دوم جهانی نیز به رغم این که نقشی در آن جنگ ها نداشت اشغال شد.

صفوی در تبیین موقعیت ژئوپلیتیک کشور افزود: دو هزار و 25 کیلومتر ساحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان ، وجود 63 درصد منابع نفتی و30 درصد منابع گاز جهان در خلیج فارس و عبور روزانه 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز از مختصات ژئوپلیتیکی ایران است و همچنین حدود 80 درصد منابع نفتی ایران در خوزستان می باشد و هم اکنون نیزدر این مناطق میلیاردها بشکه نفت جدید کشف شده است که شاید دشمن بعثی با اطلاع از این ذخایر به این منطقه حمله کرد.