برنامه های پلیس برای بازگشایی مدارس/ اتوبوس سرویس جدید دانش آموزان

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور از ابتدای مهر ماه در آماده باش صد درصد هستند و با توجه به بازگشایی بیش از هزار مدرسه و دانشگاه و تردد میلیونی دانش آموزان، ترافیک به شدت افزایش یافته و پیش بینی می کنیم ترافیک روزهای ابتدایی مهر 25 تا 30 درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش ترافیک برنامه ویژه ای را برای سرویس مدارس در نظر گرفته ایم. بخش زیادی از ترافیک مقابل مدارس بوجود می آید که برنامه ای را برای جلوگیری ازتوقف های حاشیه ای و رفع گره های ترافیکی در نظر گرفته ایم.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه صبح فردا از برچسب جدید خودروهای سرویس مدرسه رونمایی می شود تاکید کرد: امسال خط قرمز پلیس در سرویس مدارس معاینه فنی است و در صورتی که ایمنی خودروها احراز نشود برچسب خودرو به آنها تعلق نمی گیرد.

به گفته سرداررحیمی، امسال برای نخستین بار از مینی بوس و اتوبوسهایی که معاینه فنی و شرایط لازم را داشته باشند به عنوان سرویس مدارس استفاده می شود.

وی افزود: سازمان تاکسیرانی با توجه به وجود شرکتهای خصوصی تحت نظر اعلام کرده است که تمام خودروهای مورد نیاز سرویس مدارس را تامین می کند البته اگر خودروی شخصی بتواند شرا یط لازم را به دست آورد می تواند به عنوان سرویس مدرسه به فعالیت بپردازد.

رئیس پلیس راهور تهران با اعلام اینکه طرح تشدید کنترل محدوده طرح زوج و فرد ازابتدای مهر ماه اجرا می شود گفت: خودروهای دارای برچسب سرویس مدرسه می توانند در محدوده زوج و فرد تردد کنند.