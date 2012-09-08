  1. بین الملل
۱۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

ضمن اذعان به مخالفت کنگره؛

کلینتون از لغو تحریم های روسیه از سوی آمریکا خبر داد

کلینتون از لغو تحریم های روسیه از سوی آمریکا خبر داد

وزیر خارجه آمریکا ضمن اذعان به مخالفت کنگره این کشور با لغو تحریم های روسیه، در عین حال از اتمام این تحریمها در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، هیلاری کلینتون که برای شرکت در نشست مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) به ولادی وستک روسیه سفر کرده، قول داد که آمریکا به زودی تحریمهای تجاری روسیه را ،که از زمان جنگ سرد باقیمانده ،بردارد.

وی ضمن استقبال از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی افزود: زمان آن فرا رسیده تا آمریکا روابط تجاری خود با روسیه را عادی سازد. اقدامی که می تواند به اقتصاد آمریکا کمک کند. 

کلینتون تاکید کرد: ما امیدواریم که کنگره ماه جاری درباره بخشی از  قانون مهمی که به تحریمهای تجاری روسیه مربوط می شود، اقدام کند.

گفتنی است کنگره آمریکا تحت فشار گروههای تجاری در این کشور است تا قید و بند روابط تجاری بین دو کشور را که از آن به اصلاحیه "جکسون ونیک" نام برده می شود لغو کنند.

این اصلاحیه در سال 1974 در آمریکا تصویب شده بود که روابط تجاری-اقتصادی این کشور با روسیه را به مشکل ممنوعیت مهاجرت یهودیان از اتحاد شوروی مرتبط می ساخت.

در کنگره آمریکا تعداد زیاد از نمایندگانی وجود دارند که خواهان لغو اصلاحیه جکسون-ونیک هستند. با این حال، بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه مخالف لغو محدودیت های تجاری در رابطه با روسیه بوده و می توانند به لایحه قانونی مربوطه رای منفی بدهند.
کد مطلب 1691706

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